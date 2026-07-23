Consulado mexicano en Orlando pide “investigación exhaustiva” por mexicano muerto en operativo de ICE

Muere atropellado en Florida un migrante tras huir de ICE (Sheriff del Condado de St. Johns/EFE)

El Consulado de México en Orlando exigió este jueves a Florida una “investigación exhaustiva” por la muerte de un mexicano tras un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocurrido el pasado 14 de julio en San Agustín.

La representación diplomática solicitó a la Patrulla de Carreteras de Florida (Florida Highway Patrol) esclarecer las circunstancias de los hechos y “determinar las responsabilidades correspondientes”, según un comunicado.

“Asimismo, se mantienen gestiones diplomáticas con las autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso y expresar la preocupación del Gobierno de México por circunstancias relacionadas con los procedimientos de detención y arresto que, en diversos casos, han derivado en consecuencias lamentables”, agregó.

Aunque el Consulado mexicano no identificó al fallecido, el gobierno de Guanajuato indicó que se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, originario del municipio de San Luis de la Paz.

Tanto el Gobierno de Guanajuato como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prometieron apoyar a la familia del mexicano, cuya esposa, Jessica Alamilla, llegó el viernes pasado a Florida para solicitar ayuda para repatriar el cuerpo.

“Él tenía una visa de turista, tenía poco, tenía tres semanas (en Estados Unidos), aquí en Florida tenía dos días”, declaró la mujer a la prensa local a su llegada a Orlando.

Sin embargo, ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses han esclarecido cuál era el estatus migratorio de Coronilla Durán, de 28 años de edad y padre de dos hijos.

El mexicano murió el 14 de julio embestido por un camión tras huir a pie de agentes de ICE durante un operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha asegurado que la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y la Oficina Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), indagan el incidente.

El caso genera polémica debido a que ocurre entre el creciente escrutinio sobre las tácticas de ICE, pues este mes dos hombres murieron por disparos de agentes cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero el 13 de julio en Maine.

Esto ha elevado los reclamos del país, ya que el canciller, Roberto Velasco, pidió la semana pasada al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, que recabe información sobre la muerte de 17 mexicanos en EU por funcionarios de ICE.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores continuará dando seguimiento cercano a este caso y reafirma su compromiso de utilizar todos los instrumentos consulares, jurídicos y diplomáticos a su alcance para proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior”, finalizó el Consulado de Orlando.