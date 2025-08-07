Nacional

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno aseveró que no convalidará una farsa y simulación que llevará a la destrucción del sistema democrático y electoral del país.

Pinta su raya PRI: no participará en foros rumbo a la reforma electoral que impulsa Sheinbaum

Por Alejandro Páez
Alejandro Moreno, líder del PRI advierte la destrucción del sistema electoral en México con esa reforma electoral que plantea Sheinbaum

La dirigencia nacional del PRI “pintó su raya” y no participará en los foros que plantea realizar el oficialismo de cara a la discusión de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum pues aseveró que no convalidará una farsa y  simulación que llevará a la destrucción del sistema democrático  y electoral del país.

“Tú no puedes participar en una simulación. El sistema electoral mexicano llevó años construirlo con la oposición y este gobierno lo quiere desaparecer”, sostuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

El líder tricolor  descalificó la convocatoria del gobierno federal y su mayoría legislativa a los foros de análisis sobre la iniciativa de reforma electoral impulsada por el oficialismo, al calificarla como una “simulación” y advertir que su verdadero objetivo es “destruir el sistema electoral mexicano”.

Moreno Cárdenas acusó a Morena y sus aliados de repetir una estrategia que, dijo, ya utilizaron en reformas anteriores como la de telecomunicaciones:

“Eso es totalmente algo fuera de toda proporción y de todo lugar. Ustedes saben que es la simulación, como hicieron en la Ley de Telecomunicaciones, una simulación para la Ley Censura, lo mismo que harán en la Ley Electoral, y eso es destruir el sistema electoral”, afirmó.

El dirigente tricolor señaló que el actual gobierno busca eliminar la competencia política y revertir décadas de construcción institucional en materia electoral.

“No les gusta la competencia electoral y por eso nosotros habremos de denunciar y señalar que están rompiendo el régimen democrático”, afirmó.

Rumbo a la discusión y eventual aprobación de la reforma electoral , la  presidenta Claudia Sheinbaum anunció la realización de foros de discusión en los que participará la gente y se levantarán encuestas para conocer la postura de la mayoría sobre temas importantes  como el financiamiento a los partidos políticos  y la reducción en el número de legisladores plurinominales.

La mandataria recordó que Pablo Gómez,  será el titular de la comisión responsable de elaborar la propuesta de reforma electoral y consideró que su participación en diversas reformas electorales lo acredita para dirigir estos trabajos.

