Segundo Simulacro Nacional 2025: Este día sonarán las alertas en dispositivos móviles

Este 2025, México vuelve a activar una importante estrategia de prevención que te hará mirar tu celular como nunca antes, ya que el Segundo Simulacro Nacional 2025 representa un salto tecnológico e institucional. Al integrar el alertamiento móvil masivo en todo el país, México refuerza su cultura preventiva y tecnológica.

¿Cuándo y a qué hora será el Segundo Simulacro Nacional?

Este 19 de septiembre, a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025. Pero esta vez, el país da un paso innovador: por primera vez, más de 80 millones de celulares activos recibirán una alerta directa, sin necesidad de saldo, internet o conexión alguna.

¿Por qué se realizará este simulacro?

La prueba se realizará bajo la hipótesis de un potente sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y se prevé que el fenómeno afecte entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Colima, Guanajuato y Tlaxcala.

El mensaje que recibirán los celulares será claro y directo:

“Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro”.

Gracias a la tecnología Cell Broadcast, el mensaje llegará directamente sin sobrecargar redes y funcionará incluso si el teléfono está en modo silencioso o en llamada.

Como ya es costumbre, se activarán los 14 mil 491 altavoces en las principales entidades, como Ciudad de México y alrededores.

¿Por qué el 19 de septiembre?

Esta fecha es simbólica —memorial de los sismos históricos ocurridos en México en 1985 y 2017—. Los simulacros anuales se han convertido en una forma de reforzar la memoria colectiva y mantener viva la cultura de protección civil.