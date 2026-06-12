Becas Benito Juárez 2026: esta es la fecha en que iniciarían los pagos de junio para estudiantes de preparatoria

Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo es el próximo pago? Conoce cuándo depositan el siguiente pago de la Beca Benito Juárez 2026 (Programas para el Bienestar)

¡Atención estudiantes de educación Media Superior! pues la publicación del calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026 está a punto de darse a conocer.

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez aún no ha publicado oficialmente las fechas para la dispersión de recursos dirigidos a estudiantes de preparatoria, sin embargo, acorde a la dinámica de pagos anteriores, los depósitos podrían comenzar durante la segunda quincena de junio.

¿Cuándo comenzarían los pagos de junio 2026?

Hasta el momento no existe un calendario oficial emitido por las autoridades para los beneficiarios de la Beca Benito Juárez de nivel medio superior.

Sin embargo, estimaciones basadas en la logística aplicada en bimestres anteriores indican que los depósitos podrían comenzar el lunes 15 de junio y extenderse hasta el 26 de junio.

Beca Benito Juárez y Rita Cetina de febrero 2026: calendario TENTATIVO de pagos

Apellidos con iniciales A, B: lunes 15 de junio

Apellidos con iniciales C: martes 16 de junio

Apellidos con iniciales D, E, F: miércoles 17 de junio

Apellidos con iniciales G: viernes 18 de junio

Apellidos con iniciales H, I, J, K, L: viernes 19 de junio

Apellidos con iniciales M: lunes 22 de junio

Apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q: martes 23 de junio

Apellidos con iniciales R: miércoles 24 de junio

Apellidos con iniciales S: jueves 25 de junio

Apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 26 de junio

¿De cuánto es el monto del próximo pago de la Beca Benito Juárez?

El monto de la Beca Benito Juárez para junio de 2026 será de $1,900 pesos para todos los estudiantes de nivel medio superior, debido a que en esta ocasión no habrá pago doble.

Recomendación para los beneficiarios

Las autoridades han reiterado que los depósitos se realizan directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a módulos o realizar trámites adicionales.

Asimismo, recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales para evitar caer en información falsa o rumores que suelen circular en redes sociales durante los periodos de pago.