Pensión IMSS: ¿Qué es el certificado de supervivencia y para qué sirve?

Si eres pensionado o jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y radicas en el extranjero, debes saber que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, te solicitará un documento que avale tu situación de vida.

El comprobante de supervivencia asegurará que todos los mexicanos que residan fuera del país y que ya cuentan con este beneficio sigan recibiendo el pago mensual de manera ininterrumpida.

¿Para qué sirve el certificado de supervivencia?

Este certificado permite demostrar a la institución correspondiente que las personas registradas como beneficiarias de la Pensión IMSS continúan con vida y con sus derechos vigentes. El Certificado de Supervivencia o Fe de Vida es de suma importancia para todos los titulares de la pensión y deberá presentarse cada seis meses.

Si no se proporciona el documento dentro de los periodos establecidos, es probable que el pago sea suspendido temporalmente y solo será reactivado en el momento en que se regularicen los expedientes ante la institución correspondiente.

¿Qué documentos necesito para tramitar la Fe de Vida?

Si tu residencia se encuentra fuera del país, necesitarás entregar ante el consulado mexicano la siguiente documentación para tramitar tu constancia y poder seguir recibiendo tu pensión:

Acta de acreditación como pensionado del IMSS con todos tus datos

de acreditación como con todos tus datos Escrito donde indiques número de teléfono, dirección de tu residencia actual y un correo electrónico al que tengas acceso.

donde indiques número de de tu residencia actual y un correo electrónico al que tengas acceso. Identificación oficial vigente

CURP

Estos comprobantes serán revisados en formato original y copia para su certificación, así como también deberás presentarte de manera física en la sede consular para recibir la constancia oficial de validación de supervivencia.

Recuerda que el IMSS recomienda realizar el registro de IMSS Digital, una aplicación que ayuda a comprobar tu identidad y en la cual podrá hacer uso de los registros biométricos para facilitar este proceso.