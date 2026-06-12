Jalisco coloca a tres de sus ciudades entre las más competitivas del país: IMCO

Jalisco se consolidó como el único estado del país con presencia dentro del Top 3 nacional de competitividad urbana en distintas categorías de población, de acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Los resultados colocan a Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán entre las ciudades con mejor desempeño del país, reflejando capacidades diferenciadas para atraer inversión, generar empleo, impulsar el desarrollo económico y mantener talento. El estudio muestra cómo distintas regiones del estado han fortalecido sus condiciones para competir desde distintos modelos económicos y escalas de crecimiento.

Guadalajara

Guadalajara avanza y se coloca entre las grandes ciudades del país

La Zona Metropolitana de Guadalajara alcanzó el segundo lugar nacional entre las ciudades con más de un millón de habitantes, escalando desde la cuarta posición registrada en 2024 y superando a Monterrey en esta edición del índice.

El resultado posiciona a la capital jalisciense como una de las metrópolis con mayor capacidad para sostener crecimiento económico, atraer inversión y consolidarse como un centro de desarrollo con alcance nacional e internacional.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, su titular, Cindy Blanco Ochoa, señaló que la competitividad representa una condición fundamental para que las empresas encuentren entornos adecuados para invertir, expandirse y generar nuevas oportunidades de negocio.

Puerto Vallarta

Puerto Vallarta mantiene el liderazgo en su categoría

Puerto Vallarta refrendó su posición como la ciudad más competitiva del país dentro de la categoría de 500 mil a un millón de habitantes.

El destino turístico destacó nuevamente por mantener condiciones favorables para el crecimiento económico y el desarrollo regional, combinando su vocación turística con capacidades para atraer talento e inversión.

La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, explicó que el fortalecimiento del talento, el impulso a la innovación y la generación de conocimiento son elementos centrales para elevar la competitividad de las ciudades. Añadió que fortalecer capacidades científicas y tecnológicas, además de orientar la formación profesional a las necesidades globales actuales, permite desarrollar actividades con mayor valor agregado y conservar talento en las regiones.

Ocotlán (HECTOR HERNANDEZ)

Ocotlán se consolida como referente entre ciudades pequeñas

Ocotlán se ubicó en el tercer lugar nacional dentro de la categoría de ciudades con menos de 250 mil habitantes, manteniéndose entre las localidades pequeñas con mejor desempeño competitivo del país.

Su permanencia en el ranking refleja el potencial de las ciudades intermedias para convertirse en motores económicos regionales y ampliar oportunidades de desarrollo fuera de las grandes zonas metropolitanas.

Por su parte, Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable, expuso que factores como la disponibilidad energética, la modernización de infraestructura y el uso de tecnologías eficientes son cada vez más determinantes para elevar la productividad y abrir nuevas oportunidades económicas. También destacó que en Jalisco se impulsan esquemas de generación distribuida, eficiencia energética y financiamiento para fortalecer la competitividad en distintas regiones.

El estudio del IMCO concluye que la coordinación entre políticas de desarrollo económico, innovación e infraestructura energética fortalece la productividad y amplía las condiciones para el crecimiento sostenido en el estado.

PARA SABER

El Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 del IMCO evalúa la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer inversión, generar empleo y retener talento.