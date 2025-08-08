Arrestan al “Crack”, de los criminales más buscados al oriente del Edomex

Detenido José Luis "N", alias "Crack". (SSPC)

Fue detenido José Luis “N” alias “Crack”, generador de violencia en el municipio de Chiconcuac, en la zona oriente del Estado de México.

Al implementar un dispositivo para ejecutar la orden de cateo, cuando los agentes llegaron al domicilio, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y controlaron la situación.

En esta acción un elemento de la Policía Estatal fue lesionado por disparo de arma de fuego, sin poner en riesgo su vida, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para su atención médica correspondiente.

En el inmueble fue detenido José Luis “N”, además, se aseguraron armas de fuego largas, diversas dosis de droga y equipo táctico.