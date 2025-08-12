Descuentos de hasta 50% y vigilancia de precios en Feria de Regreso a Clases SEP-Profeco

Feria de Regreso a Clases 2025, espacio de calidad, precio y apoyo a economía familiar para nuevo ciclo escolar, dice Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP. — El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y el procurador Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, llamaro a los Padres de Familia a que asistan a la Feria de Regreso a Clases 2025, el sábado 16 de agosto en Expo Reforma, de 9:00 a 20:00 horas, con entrada libre.

Delgado Carrillo detalló que más de 50 expositores ofrecerán útiles escolares, cuadernos, libretas y lápices de colores, entre otros enseres, y libros del Fondo de Cultura Económica (FCE) con descuentos de hasta el 50 por ciento.

Recordó que la SEP publicó la lista sugerida de útiles escolares mínimos básicos para las actividades en las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, para contribuir a la economía de las familias mexicanas.

Por su parte, el procurador Escalante Ruiz dijo que esta feria es un programa nacional con 41 sedes en todo el país, ubicadas en espacios públicos e instalaciones de cámaras de comercio de municipios y estados.

Añadió que el objetivo es facilitar el acceso a productos de calidad y a precios accesibles, al tiempo que se apoya la economía familiar en esta temporada.

Invitó a las familias a consultar la página oficial de la Profeco para conocer la ubicación de todas las ferias y aprovechar sus beneficios.

Profeco acompaña a Padres de Familia La Revista de la Profeco publico un reportaje en su edición de agosto para orientar a los Padres de Familia en el gasto por el regreso a clases. (Gerardo González Acosta)

Recordó que la Profeco vigila los costos y cuenta con la nueva edición de la Revista del Consumidor, para que los Padres de Familia consulten sus contenidos y comparen precios mínimos y máximos de varios productos para el regreso a clases.

Descuentos de hasta 50% y vigilancia de precios en Feria de Regreso a Clases SEP-Profeco