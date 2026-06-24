Inaugura IMSS primer Centro de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Juárez

CECI Chihuahua

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que puso en marcha el primer Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del país, ubicado en el fraccionamiento Paraje de Oriente, en Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte de la estrategia federal para ampliar los servicios de atención a la primera infancia y apoyar a las madres trabajadoras.

El instituto reveló que el nuevo centro inició actividades el pasado 16 de junio y forma parte del proyecto impulsado por el gobierno federal y el director general del IMSS, Zoé Robledo, que contempla la construcción de mil CECI durante la actual administración.

La titular de la Unidad de Atención, Mariana Tajonar Miranda, explicó que los CECI representan una transformación del modelo tradicional de guarderías hacia un esquema centrado en la educación, el cuidado y el desarrollo integral de niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.

Tajonar Miranda que el objetivo es garantizar espacios seguros y de calidad donde se promueva el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico de los menores, además de fortalecer el acompañamiento a madres, padres y comunidades.

El CECI Paraje de Oriente opera de 5:30 a 19:30 horas, cuenta con 10 salas de atención integral y tiene capacidad para atender a 250 niñas y niños. Su funcionamiento está a cargo de personal especializado en áreas como pedagogía, nutrición, salud, higiene y administración.

La primera usuaria del centro fue Paula, una niña de dos años y siete meses de edad, quien fue registrada a las 5:58 horas del día de la inauguración debido a las necesidades laborales de su madre.

De acuerdo con el IMSS, Chihuahua concentra la construcción de los primeros cinco CECI del país, una iniciativa dirigida principalmente a beneficiar a mujeres trabajadoras de la industria maquiladora y a familias de la región fronteriza.

Tajonar Miranda señaló que uno de los principales retos del programa será la expansión de los centros a todo el territorio nacional. Destacó que la meta es prácticamente duplicar la cobertura actual de atención infantil del Instituto, al pasar de 235 mil niñas y niños atendidos a cerca de medio millón de beneficiarios.

La titular de la Unidad de Atención detalló que el nuevo modelo está sustentado en una crianza sensible y cariñosa, que busca colocar a las niñas y los niños en el centro de la atención. A diferencia del esquema tradicional de guarderías, dijo, la prioridad es fortalecer las interacciones entre menores y educadoras, promover el reconocimiento de emociones y contribuir a un desarrollo integral desde los primeros años de vida.

Los CECI operan bajo cinco pilares fundamentales:

Resaltar la importancia de que las niñas y los niños estén al centro de todo lo actual y en ello supervisamos, vigilamos y cuidamos el desarrollo de nuestras niñas y niños en términos de pedagogía, de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional, social y fomento a la salud.

Asegurar que los padres y las madres tengan la certeza de que sus hijas e hijos estén en un espacio bien cuidado y seguro, además de fortalecer la comunicación entre la comunidad de padres de familia con los trabajadores de los CECI.

Reconocer que los trabajadores y trabajadoras que están dentro de los centros cumplen una labor fundamental en el desarrollo y cuidado de los niños, por lo que deben estar ampliamente capacitados.

Cuidar de la comunidad, cómo impactan oportunamente estos Centros de Educación y Cuidado Infantil a las comunidades.

Reconocer, cada vez más macro, el impacto que dejan los CECI como un cambio de paradigma hacia el México cuidador de las niñas, niños y de las mujeres.

La funcionaria agregó que cada centro contará con alrededor de 67 trabajadores especializados para garantizar una atención adecuada, por lo que el IMSS también trabaja en el fortalecimiento de sus equipos de supervisión y acompañamiento en las distintas entidades del país.

Por su parte, el titular del IMSS en Chihuahua, Julio Mercado Castruita, afirmó que los nuevos centros brindarán apoyo a miles de madres trabajadoras al ofrecer espacios dignos, seguros y con programas especializados de educación inicial, salud preventiva y desarrollo integral.

Mercado Castruita señaló que el modelo contempla servicios de vacunación, seguimiento al peso y talla de los menores, promoción de hábitos saludables y estrategias para impulsar el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de las niñas y los niños.

El titular del IMSS en Chihuahua invitó a madres y padres con hijos de entre 43 días de nacidos y cuatro años de edad a incorporarse a estos servicios, al asegurar que cuentan con un modelo psicopedagógico enfocado en el desarrollo integral de la infancia y una atención profesional orientada al bienestar de los menores.

La creación de los CECI forma parte del Sistema Nacional de Cuidados impulsado por el Gobierno federal. Actualmente, el IMSS reporta avances en la construcción de los primeros centros en Ciudad Juárez y prevé alcanzar la meta de mil espacios en 2030.

Como parte de esta estrategia, el IMSS y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes firmaron en junio de este año un convenio para la construcción de los mil Centros de Educación y Cuidado Infantil proyectados para la presente administración. De acuerdo con las autoridades, ya existen decenas de terrenos validados para avanzar en la expansión del programa a distintos municipios del país.

El proyecto fue anunciado originalmente en enero de 2025 y contempla una atención prioritaria para las mujeres trabajadoras, particularmente aquellas empleadas en la industria manufacturera y maquiladora. Según datos del IMSS, en Ciudad Juárez laboran más de 120 mil mujeres en empresas de manufactura para exportación, lo que representa una demanda potencial de miles de espacios de cuidado infantil.

La madre de la primera niña inscrita en el CECI Paraje de Oriente consideró que el nuevo modelo representa un apoyo importante para las familias trabajadoras, al ofrecer un lugar seguro donde los menores pueden recibir atención, alimentación y educación desde edades tempranas, mientras sus padres desarrollan sus actividades laborales.

El 04 de junio de 2026, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, firmaron un Convenio Marco para la construcción -durante la presente administración- de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

El gobierno federal apuntó que la expansión de estos centros busca contribuir a reducir las barreras que enfrentan las mujeres para incorporarse o permanecer en el mercado laboral, al tiempo que fortalece el acceso de la niñez a servicios de educación y cuidado durante los primeros años de vida.

La Crónica de Hoy 2026