Información reservada de la UIF genera debate en Comisión del INE previo a decisión sobre nuevos partidos políticos

Inteligencia financiera

En el marco de la Octava Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), se informó sobre la recepción de documentación remitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionada con los expedientes de las organizaciones que solicitan registro como partidos políticos nacionales.

Durante la sesión, la Consejera Electoral Norma Irene de la Cruz Magaña, presidenta de la Comisión, solicitó a la Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, dar cuenta de la recepción de dicha información.Al intervenir, la Secretaria Ejecutiva explicó que el contenido recibido tiene carácter reservado y confidencial, por lo que no podía ser expuesto ni discutido públicamente durante la sesión. Señaló que las restricciones obedecen a la naturaleza de la información y a las obligaciones legales de resguardo aplicables.

La decisión generó cuestionamientos por parte de algunas consejerías, quienes plantearon que, dada la relevancia de la información para el análisis de los expedientes que serán sometidos a consideración del Consejo General, ésta debía ser conocida por los integrantes de la Comisión en ese mismo momento.

En respuesta, Espino indicó que la documentación sería remitida mediante comunicación privada a cada una de las consejerías integrantes de la Comisión, a fin de garantizar el acceso a la información sin vulnerar las disposiciones de confidencialidad que la protegen.

La recepción de información por parte de la UIF ocurre a menos de 24 horas de que el Consejo General del INE celebre la sesión en la que resolverá las solicitudes de registro de las organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos nacionales.

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente el contenido de la documentación remitida por la UIF ni el alcance que pudiera tener dentro de la valoración de los expedientes que serán discutidos por el máximo órgano de dirección del Instituto.La recepción de esta información añade un nuevo elemento al análisis de los expedientes que serán discutidos por el Consejo General. Aunque su contenido permanece bajo reserva, diversas fuentes consideran que podría tener incidencia en la valoración de los requisitos que deben cumplir las cuatro organizaciones que aspiran a obtener su registro como partidos políticos nacionales.