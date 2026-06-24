México y Chequia aumentan en 10.5% su comercio agroalimentario

Comercio exterior

El intercambio comercial agroalimentario entre México y la República Checa registró un crecimiento promedio anual de 10% entre 2021 y 2025, al alcanzar un valor de 39 millones de dólares durante el último año, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

De acuerdo con la dependencia federal, las exportaciones mexicanas sumaron 30 millones de dólares en 2025, mientras que las importaciones provenientes del país europeo representaron nueve millones de dólares, lo que dejó una balanza comercial favorable para México con un superávit de 21 millones de dólares.

La Secretaría destacó que este crecimiento responde a la estrategia impulsada por el Gobierno de México para diversificar mercados internacionales y fortalecer las cadenas productivas del campo nacional, facilitando la llegada de productos mexicanos a Europa Central.

Entre los principales productos exportados al mercado checo destacan cortezas de cítricos, melones y sandías, con 1,784 toneladas comercializadas; además de cerveza, agua mineral, harina de maíz, hortalizas en vinagre, salsas, frutas frescas y nuez de nogal.

En total, productores agrícolas, ganaderos y pesqueros mexicanos colocaron más de 5,600 toneladas de alimentos y productos agroindustriales de alto valor comercial en ese país europeo.

Por otra parte, México importó desde República Checa alrededor de 822 toneladas de productos, entre ellos materias pécticas, alimentos procesados a base de cereales, chocolates, artículos de confitería, cerveza, extractos de café, alimentos para animales y pollitos de corta edad.

La dependencia federal señaló que la reciente firma del Acuerdo Modernizado de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea fortalecerá aún más la relación comercial con países como República Checa.

Este acuerdo contempla la eliminación de aranceles para el 86% de los bienes agropecuarios y la protección de productos mexicanos mediante figuras de indicación geográfica, lo que permitirá ampliar las oportunidades de exportación para los productores nacionales.

La Secretaría de Agricultura afirmó que continuará impulsando acciones para abrir nuevos mercados internacionales, incrementar los ingresos de las familias rurales y fortalecer la competitividad del sector agroalimentario mexicano en el exterior.