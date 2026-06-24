Persistió bloqueo de AMOTAC en la México-Cuautla pese a acuerdo con Segob

Boqueo de AMOTAC en la México-Cuautla

A pesar de que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) informó que había alcanzado acuerdos con autoridades federales en una mesa de diálogo realizada en la Secretaría de Gobernación, el bloqueo sobre la carretera México-Cuautla continuó durante varias horas más a la altura del libramiento de Chalco y el Lienzo Charro Joan Sebastian.

La movilización comenzó en eso de las 10 de la mañana, cuando transportistas colocaron sus unidades sobre esta importante vialidad para exigir atención a diversas demandas relacionadas con la inseguridad en carreteras, los abusos en el servicio de grúas y problemas en trámites para el sector.

Mientras en la Ciudad de México avanzaban las negociaciones entre representantes de AMOTAC y funcionarios federales, en la zona oriente del Estado de México el bloqueo seguía generando complicaciones para miles de automovilistas que circulaban hacia Amecameca, Ozumba, Tlalmanalco y el estado de Morelos.

Conforme avanzó la protesta, las filas de vehículos se hicieron cada vez más largas. Algunos conductores optaron por buscar rutas alternas, mientras otros permanecieron varados durante varias horas en espera de que los transportistas liberaran la circulación.

Cristian Bucio García, delegado de AMOTAC en Chalco, señaló que una de las principales preocupaciones del gremio es la inseguridad que enfrentan los operadores en carreteras federales y autopistas. Aseguró que los robos al transporte de carga continúan registrándose en distintas regiones del país y denunció que los operadores siguen siendo víctimas de agresiones.

El representante también manifestó inconformidad por los cobros que, según la organización, realizan algunas empresas de grúas y corralones, así como por las dificultades que enfrentan los pequeños transportistas para realizar diversos trámites relacionados con licencias federales.

De acuerdo con el representante, en lo que va del año se han registrado entre 80 y 90 operadores asesinados en diferentes corredores carreteros del país, situación que consideran una muestra de la falta de seguridad para quienes trabajan en el transporte de carga.

Mientras tanto, la circulación permaneció cerrada con dirección hacia Amecameca y la región de los volcanes. En sentido hacia la Ciudad de México, los manifestantes comenzaron a permitir el paso de manera parcial, lo que ayudó a disminuir lentamente el congestionamiento vehicular.

Los transportistas explicaron que no retirarían completamente las unidades hasta recibir indicaciones de su dirigencia nacional, aun cuando ya existían acuerdos preliminares derivados de la reunión con autoridades federales.

Fue cerca de la una de la tarde cuando comenzó la liberación gradual de la vialidad. Los camiones fueron retirándose poco a poco, permitiendo nuevamente el paso de vehículos que permanecían detenidos desde horas antes.

Antes de concluir la movilización, integrantes de AMOTAC advirtieron que seguirán atentos al cumplimiento de los compromisos alcanzados con las autoridades. También señalaron que, si en los próximos meses no observan avances en materia de seguridad, regulación de grúas y atención a sus demandas, podrían realizar nuevas movilizaciones en distintos puntos del país.