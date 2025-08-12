Nacional

El Departamento de Estado actualizó su alerta de viaje en territorio mexicano y llamó a sus ciudadanos y personal diplomático debido al “terrorismo, delincuencia y secuestro” en varias regiones

EU emite alerta por “violencia terrorista” en 30 estados de México

Por Mario Camarillo Cortés
El Depàrtamento de Estado de EU mantiene su alerta de seguridad para sus ciudadanos en México (Archivo)

Inseguridad — “En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y asaltos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México“, destaca este marte una alerta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que coloca en nivel 2, en el que advierte a sus ciudadanos y personal diplomático a tomar precauciones si visitan 30 estados del país, debido al “terrorismo, la delincuencia y el secuestro”.

La dependencia subraya que para evitar ser víctimas de algún delito, el Departamento de Estado recomienda a sus ciudadanos que se encuentren em México, que obedezcan los controles viales que localicen, ya que en caso contrario podría resultar con “lesiones o incluso la muerte”.

La dependencia refiere que cuante con cuatro niveles de alerta, según la comisión de delitos en los estados.

Nivel 4

En este nivel el Gobierno estadounidense coloca a los estados con presencia y riesgo de ser blancos de extorsiòn, homicidios o secuestros por parte de grupos del crimen organizado como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene firme su alerta de seguridad para su ciudadanos en zonas con presencia del narco (Archivo)

Nivel 3

En este nivel la alerta advierte a los ciudadanos para tomar precauciones y evitar transitar zonas alejadas de centros urbano y salirse de sitios considerados seguros por autoridades locales.

En este nivel se ubica a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Nivel 2

En este sector el gobierno de EU advierte sobre riesgo de violencia por parte de cárteles, tiroteos y extorsión. En este grupo se encuentran, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, CDMX, Edomex, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Importante presencia de fuerzas del orden en estados con presencia de grupos del crimen organizado (Archivo)

Nivel 1

En lo que respecta al nivel más bajo en la escala que emitió el DEparetamento de Estado de EU, el nivel de alerta no indica restricciones específicas, pero mantiene el llamado a estar alertas ante cualquier riesgo de violencia de grupoos armados. Los dos estados que se ubican en este nivel son Campeche y Yucatán.

La Crónica de Hoy/2025/EU alerta de seguridad

