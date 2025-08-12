EU emite alerta por “violencia terrorista” en 30 estados de México

El Depàrtamento de Estado de EU mantiene su alerta de seguridad para sus ciudadanos en México (Archivo)

Inseguridad — “En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y asaltos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México“, destaca este marte una alerta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que coloca en nivel 2, en el que advierte a sus ciudadanos y personal diplomático a tomar precauciones si visitan 30 estados del país, debido al “terrorismo, la delincuencia y el secuestro”.

La dependencia subraya que para evitar ser víctimas de algún delito, el Departamento de Estado recomienda a sus ciudadanos que se encuentren em México, que obedezcan los controles viales que localicen, ya que en caso contrario podría resultar con “lesiones o incluso la muerte”.

La dependencia refiere que cuante con cuatro niveles de alerta, según la comisión de delitos en los estados.

Nivel 4

En este nivel el Gobierno estadounidense coloca a los estados con presencia y riesgo de ser blancos de extorsiòn, homicidios o secuestros por parte de grupos del crimen organizado como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene firme su alerta de seguridad para su ciudadanos en zonas con presencia del narco (Archivo)

Nivel 3

En este nivel la alerta advierte a los ciudadanos para tomar precauciones y evitar transitar zonas alejadas de centros urbano y salirse de sitios considerados seguros por autoridades locales.

En este nivel se ubica a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Nivel 2

En este sector el gobierno de EU advierte sobre riesgo de violencia por parte de cárteles, tiroteos y extorsión. En este grupo se encuentran, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, CDMX, Edomex, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Importante presencia de fuerzas del orden en estados con presencia de grupos del crimen organizado (Archivo)

Nivel 1

En lo que respecta al nivel más bajo en la escala que emitió el DEparetamento de Estado de EU, el nivel de alerta no indica restricciones específicas, pero mantiene el llamado a estar alertas ante cualquier riesgo de violencia de grupoos armados. Los dos estados que se ubican en este nivel son Campeche y Yucatán.

