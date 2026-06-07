Mario Delgado: en dos años se han reincorporado 20 mil 431 estudiantes al Bachillerato Nacional

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado destacó que gracias a la campaña "Te extrañamos en el salón", más de 20 mil estudiantes de educación media superior, han regresado a las aulas en los últimos dos años

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), resaltó que a través de la campaña nacional “Te extrañamos en el salón” se ha logrado que poco más de 20 mil estudiantes en el bachillerato nacional regresen a las aulas.

Aseveró que esta campaña se consolida como una estrategia prioritaria para prevenir la desafiliación escolar y promover el retorno de estudiantes a las aulas en el Bachillerato Nacional, en concordancia con el derecho a la educación impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al respecto, precisó que como resultado de la campaña iniciada en 2025, se logró reincorporar a 4,820 estudiantes en febrero-marzo y a 7,765 en septiembre-octubre, con la participación de más de 4 mil planteles educativos en todo el país.

Asimismo, en lo que va de este año, se ha conseguido reincorporar a las aulas a 7,846 jóvenes en el apoyo de 9,506 planteles educativos del Bachillerato Nacional los cuales representan el 49.2% de las escuelas de Educación Media Superior del país.

Por qué dejan la escuela

Delgado Carrillo precisó que entre las principales causas de desafiliación reportadas por las y los jóvenes destacan el bajo rendimiento académico, la reprobación, el desinterés escolar y, en menor medida, factores económicos, cambios de domicilio y dificultades de acceso a los centros educativos.

Ante tales causas, resaltó, nace la campaña que responde a la necesidad de atender el abandono escolar en educación media superior.

Además de ampliar la cobertura educativa mediante la creación de nuevos espacios escolares, reiteró que la permanencia de estudiantes constituye uno de los principales objetivos de la política educativa nacional.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez aclaró que la campaña nacional “Te extrañamos en el salón” se realiza una vez por semestre; durante este periodo, los planteles identifican a estudiantes inscritos que no se presentaron a clases y establecen contacto mediante llamadas telefónicas, mensajes y visitas domiciliarias, para conocer las causas de su ausencia y ofrecer alternativas que favorezcan su reincorporación escolar.

Indicó que las actividades son coordinadas por personal directivo y de orientación educativa, para evitar cargas adicionales al personal docente, además de un impulso a la flexibilización de procesos administrativos y el acompañamiento académico para apoyar a estudiantes con rezago escolar, adeudo de materias o dificultades para reinscribirse.

Como parte de esta campaña, se realizó el Primer Foro Nacional: Hacia una estrategia para la permanencia escolar “Te extrañamos en el salón”, organizado por las subsecretarías de Educación Básica y la de Educación Media Superior.

Señaló que en este encuentro se analizaron mecanismos de detección temprana del riesgo de abandono escolar, experiencias exitosas de acompañamiento estudiantil y propuestas de acción para fortalecer la permanencia y el retorno de estudiantes a las aulas.