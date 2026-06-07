Asegura Segob que con la 4T el magisterio nacional recuperó derechos

Como respuesta institucional a las continuas manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que afirma que durante los gobiernos de la 4T terminó una etapa marcada por la confrontación, la persecución administrativa y la falta de reconocimiento hacia las maestras y los maestros de México.

De acuerdo con el mensaje emitido en conjunto con la SEP, uno de los cambios más significativos ha sido la recuperación salarial del magisterio pues a partir de 2018, comenzó una política sostenida de recuperación salarial que ha permitido revertir esa tendencia y avanzar en la restitución de los ingresos perdidos durante décadas.

Destacaron que que esta política se ha fortalecido con la decisión de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de autorizar, para 2025, un incremento salarial de 10 por ciento y, en 2026, del 9 por ciento para el magisterio nacional, consolidando así la ruta de recuperación del ingreso de las y los trabajadores de la educación.

Además se presumió que a la fecha, más de un millón 200 mil maestras y maestros han obtenido su basificación, garantizando estabilidad laboral, certeza jurídica y mejores condiciones para el ejercicio de su profesión.

El secretario de Educación afirmó que estos logros confirman que para los gobiernos de la Cuarta Transformación y la presidenta de México la educación es una prioridad nacional.