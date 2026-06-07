Presidenta Claudia Sheinbaum presenta y maneja el primer Olinia Uno, vehículo 100% eléctrico 

Olinia Uno La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum presenta y maneja Olinia Uno, el primero vehículo 100% eléctrico

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó un “misión cumplida”, al encabezar la presentación de Olinia, el cual aseveró “es transformación y México está en transformación”.

Olinia Uno es el primer vehículo 100% eléctrico, que estará listo para su venta en el verano del próximo año, con un costo estimado en 150 mil pesos.

Con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y un motor eléctrico de 13.5 kilowatts, Olinia Uno se podrá conectar a cualquier enchufe similar a un electrodoméstico. Este vehículo estará disponible en diferentes versiones y su precio variará en función del equipamiento.

En Zumpango, estado de México, la jefa del Ejecutivo Federal, ingresó al hangar del escuadrón aéreo, de la Base Militar en Santa Lucía, conduciendo el primer vehículo eléctrico y firmó la pieza del vehículo prototipo Olinia Uno, así como la secretaria Rosaura Ruiz, Roberto Capoano y Rafael Garayoa, responsable y coordinador del proyecto, respectivamente.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), precisó que “Olinia nace con aproximadamente un 50% de contenido nacional y una ruta definida para incrementar integración hasta alcanzar el 75% en el corto plazo”.

Externó su beneplácito con un “hemos cumplido”, dijo, orgullosos de este proyecto porque ella (la presidenta Sheinbaum Pardo), hizo un reto a la comunidad científica tecnológica de México “y lo hicimos”, gracias a la colaboración de las y los técnicos de Olinia, qué es el resultado de la colaboración del IPN y del TecNM.

Olinia Olinia, el primer vehículo 100% eléctrico es amplio, cómodo y no contaminante

Dejaron todo por dedicarse a este proyecto

La presidenta Sheinbaum Pardo, felicitó a todos quienes participaron en el desarrollo de Olinia, luego, dijo de que durante los últimos 18 meses, decidieron dedicarse por completo a ese proyecto, muchos, añadió, incluso tuvieron que dejar a sus familias un tiempo, “así que muchísimas felicidades y gracias por demostrar que sí se puede”.

Subrayó que este nuevo vehículo, 100% eléctrico, fue diseñado por mentes de jóvenes mexicanos para México y para el mundo y es precisamente lo que lo hace especial, no se trata solamente de fabricar un automóvil eléctrico “se trata de demostrar que somos capaces de imaginarlo, diseñarlo, desarrollarlo y hacerlo realidad.

Nos dijeron que no podíamos...

Olinia, enfatizó, esa muestra de que México puede ir más allá de ser un simple receptor de inversiones, señaló la mandataria, y comparó que durante mucho tiempo se dijo que México era un país destinado sólo a producir lo que otros se imaginaban, nos dijeron que no podíamos, que no debíamos, que la innovación estaba destinada para otros lugares que México estaba hecho solamente para la maquila, que nuestro papel era recibir la tecnología, no desarrollarla; recibí ideas, no crearlas; “pero eso es falso... Si algo caracteriza a las y los mexicanos es su capacidad creadora”, enfatizó.

Este nuevo vehículo, enfatizó, fue diseñado por mentes de jóvenes mexicanos para México y para el mundo y es precisamente lo que lo hace especial, no se trata solamente de fabricar un automóvil eléctrico, se trata de demostrar que somos capaces de imaginarlo, diseñarlo, desarrollarlo y hacerlo realidad”, aseveró.

Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum, externó su agradecimiento a las y los ingenieros que se entregaron al desarrollo de Olinia Uno, los últimos 18 meses

Olinia es transformación, y México está en transformación

Olinia es transformación, es la esperanza de un México que reconoce en sus jóvenes la fuerza de su presente y de su porvenir, porque cuando México confía en la inteligencia Y creatividad de su pueblo no hay límite que lo pueda detener. Olinia, abundó, es transformación y México está en transformación.

Esa capacidad se demuestra, externó, cuando se hacen cosas en colectivo, con una meta común, cuando se juntan mentes y corazones, con una idea generan más creatividad y resultados que el trabajo individual, cuando se genera transformación.

“Por eso Olinia representa mucho más que un vehículo eléctrico, es la visión de un México que aprovecha la inteligencia y creación de sus jóvenes para incorporarse plenamente al desarrollo digital y tecnológico que está transformando al mundo a partir de nuestro propio camino”.

Olinia esa muestra de que México puede ir más allá de ser un simple receptor de inversiones, puede generar conocimiento, desarrollar tecnología, diseñar soluciones, crear valor a partir de nuestras propias capacidades, que es profundamente poderoso, porque innovar no es solamente crear nuevas tecnologías, innovar es atreverse a imaginar lo que todavía no existe, es resolver problemas de nuevas maneras, es abrir caminos por eso toda transformación profunda está acompañada de innovación.

Roberto capoano, director del proyecto Olinia, resaltó que Olinia nació como una decisión de país que México dejara de ser un observador en la transición tecnológica del mundo y participar en ella y liderarla desde nuestras propias capacidades y en cuyo desarrollo participaron el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con investigadores de primer nivel.

“Olinia no es solamente un vehículo, sino una expresión concreta del Plan México, donde el país no solamente consume tecnología, sino que también la desarrolla la fabricación, la construye alrededor de capacidades propias donde la innovación en conocimiento resuelve problemas reales y se convierte en una fuente del desarrollo nacional... Olinia Uno, es vehículo accesible, eléctrico, de bajo costo y diseñado para la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos.

Aprovechó la oportunidad para agradecer el trabajo desarrollado junto con especialistas y empresas de China Estados Unidos India y de Alemania y reconoció a las empresas mexicanas con las que se ha desarrollado, integrado y fabricado este vehículo, ya que, aseveró, “construir industria nacional no significa aislarse, sino aprender e integrar capacidades y desarrollar nuestro conocimiento paso a paso”.

Olinia se está constituyendo como una empresa mexicana, indicó, con participación mixta en donde participará el gobierno y capital privado y socios industriales.

Terminando el mundial de Futbol, adelantó, se presentará Olinia cargo, un vehículo diseñado para transporte de mercancías en ciudades y pueblos en México.

A su vez, Rafael Garayoa director técnico del proyecto explicó que este vehículo utilitario maximiza la capacidad de carga, que ofrece 15% más espacio interior, con una cabina amplia.

Tiene espacio para transportar a seis personas, vidrios eléctricos y ventanas abatibles en la parte de atrás, agarraderas al interior y exterior para poder descender con gran facilidad, e incluso permite transportar a una persona en silla de ruedas, con un anclaje para poder fijar la silla.

Olinia espaciosa el nuevo vehículo eléctrico Olinia Uno, tiene espacio para un pasajero en silla de ruedas

Manejar el vehículo es cómodo para proyectos urbanos y uso cotidiano intensivo, es decir ocho horas de trabajo, y, enfatizó, puede soportar charcos lluvia e inundaciones ocasionales por eso tanto el motor como la batería cuentan con un grado de protección de resistencia al agua.

Imelda Vega, investigadora del Instituto Tecnológico de Puebla comparó que un vehículo de gasolina tiene un costo aproximado de 2.40 pesos por kilómetro, una motocicleta de un peso por kilómetro y Olinia Uno, logra un costo de operación de 0.49 centavos por kilómetro considerando una tarifa de energía de 4 pesos por kilowatt hora, es decir que su funcionamiento cuesta cinco veces menos que un vehículo de gasolina y menos de la mitad de lo que cuesta operar una motocicleta.

“Para tener una idea de lo que esto significa: en la práctica un conductor que recorre 75 kilómetros al día en Olinia, frente a un auto de gasolina puede ahorrar hasta más de 50 mil pesos al año en combustible”, con lo que, subrayó, se terminará pagando con el ahorro que genere, además, de cero emisiones de gases contaminantes y sin el ruido ambiental que generan los coches y las motocicletas.