Inicia Jornada Electoral en Coahuila

Este domigno el INE dio inicio a la jornada electoral en Coahuila mediante la cual se realizará la elección en la que se renovarán 25 diputaciones locales, 16 de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional.

Hasta 06:41 de este día, el Consejo Local se declaró en sesión extraordinaria permanente a fin de dar seguimiento al desarrollo de la elección; el órgano colegiado vigiló la correcta instalación y funcionamiento de las 4 mil 275 casillas aprobadas, donde 2 millones 497 mil 551 personas inscritas en la Lista Nominal definitiva podrán ejercer su voto a lo largo del día.

Durante la sesión, el Presidente del Consejo Local, Miguel Castillo Morales, agradeció la presencia de la Consejera del INE, Frida D. Gómez Puga, así como el acompañamiento de autoridades electorales de los Organismos Públicos Locales de Durango, Chiapas y Tamaulipas, cuya asistencia refrenda la coordinación y colaboración institucional.

En su mensaje, el Presidente del Consejo Local, reconoció el compromiso de las 17 mil 100 personas, que integrarán las mesas directivas de casilla y que recibieron capacitación especializada para desempeñar esta importante responsabilidad ciudadana.

También destacó la acreditación de 5 mil 952 personas observadoras electorales, cifra histórica para Coahuila y referente a nivel nacional, cuya participación contribuirá a fortalecer la confianza y credibilidad de las actividades que se desarrollen durante la Jornada Electoral.

Asimismo, exhortó a los partidos políticos, candidatas y candidatos a respetar la voluntad ciudadana, conducirse con apego a las reglas democráticas y privilegiar el respeto y el juego limpio durante la contienda. Finalmente, hizo un llamado a las y los coahuilenses a participar en esta Jornada Electoral y acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto.