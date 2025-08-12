Gusano Barrenador eleva el precio de la carne y amenaza a pequeños ganaderos

Ganado Producción del sector pecuario

La presencia del gusano barrenador de ganado (GBG) en nuestro país ha provocado un aumento de más del 25% en los costos de producción pecuaria, lo que ya se refleja en el precio de la carne a nivel nacional, advirtió la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste (AEGBN).

Héctor De Hoyos Koloffon, presidente del organismo, señaló que el impacto no solo recae en los exportadores de ganado, sino en todo el sector, especialmente en los corrales de alimentación, que asumen la mayor carga económica al movilizar y finalizar el ganado destinado al consumo.

Desde que las autoridades sanitarias alertaron sobre la presencia del GBG y aplicaron nuevos protocolos de movilización, los productores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han implementado medidas adicionales en la recepción de animales, con una inversión superior a los 867 millones de pesos para proteger la región.

Parte de los costos se han trasladado al consumidor, pero la mayor parte sigue siendo absorbida por los productores para evitar que el alza en los precios limite el acceso a la carne, especialmente en los sectores más vulnerables.

De Hoyos advirtió que los pequeños ganaderos —con menos de 20 cabezas— son los más expuestos, ya que carecen de recursos para contratar veterinarios o adquirir medicamentos, por lo que pidió implementar esquemas de apoyo que les permitan sobrevivir ante este tipo inconvenientes. Tambien consideró que la crisis también puede ser una oportunidad para diversificar mercados.

Informó que la expo Agro Noreste & Bovino Carne, programada para el 30 de septiembre y 1 de octubre en Monterrey, reunirá a los principales actores del sector para definir estrategias que fortalezcan la producción agroalimentaria bajo criterios de eficiencia en el uso de recursos y bienestar animal.