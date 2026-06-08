La CNTE se ha sentado sin negociar desde el jueves: todos sus planes apuntan al 11 de junio

Plantón de la CNTE (Giovanna Morales)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha sentado sin negociar desde el jueves pasado. Fuentes directas de los diálogos en Gobernación han coincidido en que la actitud de los representantes de la Coordinadora evidencia esta situación.

La propuesta gubernamental se ha basado en atender dos demandas fundamentales; una está relacionada con la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una demanda histórica de la CNTE, ya que es un vestigio de la evaluación periódica de conocimientos y actualización que se había implementado en el sexenio de Peña Nieto.

Delgado ha explicado que existe una ruta de trabajo definida para presentar una iniciativa de reforma durante el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. El objetivo es crear un nuevo esquema que garantice los derechos laborales del magisterio, fortalezca la transparencia en los procesos de ingreso y promoción, y elimine prácticas como el favoritismo, el nepotismo y la corrupción.

Otro de los temas centrales abordados durante las negociaciones es la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. Sobre este punto, el director general del ISSSTE, Martí Batres, reconoció que la abrogación total de dicha legislación representa un desafío financiero considerable.

Batres explicó que revertir completamente el sistema actual requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), debido a que desde 2007 dejó de operar el esquema solidario de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado.

Estas propuestas de la parte oficial no han generado una respuesta en el CNTE, que diariamente realiza asambleas en el megaplantón instalado en el cuadro central de la Ciudad de México.

Una y otra vez, se les ha dado garantías a los representantes de la CNTE de que no habrá represión policial.

Por el contrario, en las convocatorias de la CNTE, el día 11 aparece como el día clave de las movilizaciones. Es el día de la inauguración del Mundial.

Ese escenario, una apertura mundialista con movilizaciones, era el menos deseable y quizás ya es inevitable.