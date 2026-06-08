Mundial 2026 EN VIVO 8 de junio: CNTE amenaza con escalar protestas, España en Puebla y los últimos amistosos

Mundial 2026 Esta semana se inaugurará la Copa del Mundo en medio de protestas en la CDMX (Cuartoscuro y EFE)

A sólo tres días del arranque del Mundial 2026, México vive una mezcla explosiva de futbol, protestas y tensión política.

Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene bloqueos y advierte que podría intensificar sus movilizaciones durante la Copa del Mundo, selecciones como España afinan detalles para su debut con amistosos en territorio mexicano.

La organización magisterial mantiene su exigencia de derogar la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE de 2007 y ha dejado claro que, si no hay una respuesta satisfactoria por parte del gobierno federal, las protestas continuarán incluso durante el Mundial.

Líderes de la CNTE han advertido que las movilizaciones podrían alcanzar puntos estratégicos como accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y zonas relacionadas con la inauguración del torneo.

En tanto, a trabajos casi forzados las autoridades capitalinas por fin inauguraron este domingo la Calzada Flotante de Tlalpan.

CNTE pone presión al Gobierno a días del Mundial

Las protestas magisteriales se han convertido en uno de los principales dolores de cabeza para las autoridades mexicanas en la recta final rumbo al Mundial.

Durante las últimas semanas, maestros disidentes han realizado bloqueos en avenidas clave de la capital y mantienen un plantón permanente en el Centro Histórico.

Incluso, dirigentes de la CNTE han reiterado que aprovecharán la atención internacional que genera el Mundial para visibilizar sus demandas laborales y pensionarias.

Algunas de las consignas más repetidas durante las movilizaciones han sido advertencias de que “el balón no rodará” si no existen acuerdos concretos con el gobierno.

CNTE endurece protesta: vandaliza exposición del Mundial y exige audiencia presidencial (Mario Jasso)

España revolucionará Puebla antes de su debut mundialista... pero sin Yamal

Mientras tanto, la selección de España se encuentra en Puebla para disputar este lunes su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026 frente a Perú en el Estadio Cuauhtémoc.

La presencia de “La Roja” provocará una auténtica fiesta futbolera en la ciudad poblana, donde miles de aficionados buscan ver de cerca a los campeones europeos.

Sin embargo, los aficionados mexicanos recibieron una mala noticia: Lamine Yamal y Nico Williams no estarán disponibles para el amistoso debido a que continúan recuperándose de molestias físicas.

El cuerpo técnico español prefirió no arriesgarlos pensando en el debut mundialista frente a Cabo Verde.

España se enfrentará a Perú este lunes a partir de las 20.00 hora local en el estadio de Puebla, 130 kilómetros al sur de Ciudad de México.

La selección española volverá a territorio nacional para disputar el tercer partido de su fase inicial contra Uruguay, cita que tendrá lugar el 26 de junio en Guadalajara

Mundial 2026 CIUDAD DE MÉXICO, 07JUNIO2026.- Aspectos de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México el marco del mundial 2026 donde personas comienzan a visitar las áreas verdes con cempasúchil y áreas pintadas de morado. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La Selección Mexicana, que goleó a Serbia en su último partido amistoso previo al Mundial, inaugurará la gesta el próximo jueves 11 de junio a las 13:00 horas frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, el mismo donde se coronaron Pelé y Maradona._Con información de EFE.