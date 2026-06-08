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La Depresión Tropical podría convertirse en tormenta tropical esta madrugada, anunció Sheinbaum.

Boris amenaza al Pacífico mexicano: activan Plan DN-III y Plan Marina por lluvias intensas y oleaje peligroso

Por Juan Hernández
Fuerte oleaje El Gobierno prevé que Boris provoque afectaciones en el Pacífico. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno se encuentra preparado para atender a la población ante la evolución de la Depresión Tropical Dos-E, sistema que podría convertirse en la tormenta tropical Boris durante la madrugada de este domingo 8 de junio.

Ante el riesgo de lluvias intensas, oleaje elevado y mar de fondo en diversos estados del Pacífico, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activaron los protocolos de prevención del Plan Marina y el Plan DN-III-E.

Las autoridades federales trabajan de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), así como con gobiernos estatales y municipales para monitorear la trayectoria del fenómeno y atender cualquier emergencia que pudiera presentarse.

¿Qué estados podrían verse afectados por Boris?

De acuerdo con el aviso oficial, se pidió a la población mantenerse atenta especialmente en Guerrero y Oaxaca, principalmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana.

Asimismo, autoridades exhortaron a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit a seguir los reportes meteorológicos y las recomendaciones de Protección Civil ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

Los pronósticos indican que la posible tormenta tropical Boris podría generar precipitaciones intensas, oleaje elevado y condiciones peligrosas en zonas costeras del Pacífico mexicano.

Las autoridades recordaron que la prevención y la información oportuna son fundamentales para proteger la vida y el patrimonio de las familias, por lo que recomendaron evitar actividades marítimas, extremar precauciones en zonas de riesgo y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de la Depresión Tropical Dos-E, mientras continúan los preparativos preventivos en las entidades que podrían resentir sus efectos durante las próximas horas.

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