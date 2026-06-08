Boris amenaza al Pacífico mexicano: activan Plan DN-III y Plan Marina por lluvias intensas y oleaje peligroso

Fuerte oleaje El Gobierno prevé que Boris provoque afectaciones en el Pacífico. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno se encuentra preparado para atender a la población ante la evolución de la Depresión Tropical Dos-E, sistema que podría convertirse en la tormenta tropical Boris durante la madrugada de este domingo 8 de junio.

Ante el riesgo de lluvias intensas, oleaje elevado y mar de fondo en diversos estados del Pacífico, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activaron los protocolos de prevención del Plan Marina y el Plan DN-III-E.

Las autoridades federales trabajan de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), así como con gobiernos estatales y municipales para monitorear la trayectoria del fenómeno y atender cualquier emergencia que pudiera presentarse.

El Gobierno de México está preparado para atender a la población ante la Depresión Tropical Dos-E, que se prevé evolucione a la tormenta tropical “Boris” durante la madrugada del 8 de junio.



La @SEMAR_mx y la @Defensamx1 han activado el #PlanMarina y el #PlanDNIII-E en fase de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 8, 2026

¿Qué estados podrían verse afectados por Boris?

De acuerdo con el aviso oficial, se pidió a la población mantenerse atenta especialmente en Guerrero y Oaxaca, principalmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana.

Asimismo, autoridades exhortaron a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit a seguir los reportes meteorológicos y las recomendaciones de Protección Civil ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

Los pronósticos indican que la posible tormenta tropical Boris podría generar precipitaciones intensas, oleaje elevado y condiciones peligrosas en zonas costeras del Pacífico mexicano.

Las autoridades recordaron que la prevención y la información oportuna son fundamentales para proteger la vida y el patrimonio de las familias, por lo que recomendaron evitar actividades marítimas, extremar precauciones en zonas de riesgo y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de la Depresión Tropical Dos-E, mientras continúan los preparativos preventivos en las entidades que podrían resentir sus efectos durante las próximas horas.