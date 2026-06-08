Morena sufre descalabro en Coahuila; el PRI ‘golea’ en los 16 distritos... ¿y el PAN, Verde y MC perderán el registro?

Goleada tricolor El PRI arrasó en las elecciones locales de Coahuila. (Cuartoscuro)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), otrora institución todopoderosa en el México del Siglo XX, recibió oxígeno puro al reafirmar su dominio absoluto en Coahuila.

Morena sufrió uno de sus reveses más importantes de 2026 luego de que los resultados preliminares de la elección para renovar el Congreso de dicha entidad fronteriza colocaron al PRI y a su aliado Unidad Democrática de Coahuila (UDC) con una ventaja amplia en prácticamente todo el estado.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el 97 por ciento de las actas contabilizadas, la coalición priista aventaja con cerca del 56% de la votación frente al 26% de Morena y el PT.

El PRI conservará el control político del Congreso local, al arrasar en los 16 distritos de mayoría relativa, un resultado que consolidará a Coahuila como el último bastión del tricolor en México.

Alejandro “Alito” Moreno celebró la jornada electoral como una victoria contundente del tricolor, mientras que los candidatos de Morena denunciaron presuntas irregularidades, compra de votos y presiones contra sus operadores políticos.

“Lamentablemente los resultados electorales no me favorecen, fue una elección plagada de irregularidades, pero pese a ello, felicito y deseo mucho éxito a Lalo Medrano, quien es virtual ganador”, escribió Alberto Hurtado, uno de los candidatos del partido guinda.

¡Hoy es un gran día para Coahuila y para México! pic.twitter.com/uaOuFiUidm — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 8, 2026

¿El PAN, PVEM y MC perderán el registro en Coahuila?

Hace nueve años, los panistas estuvieron a “un pelo” de ganar la gubernatura de Coahuila en una polémica contienda que estuvo a punto de ser anulada por un presunto rebase en el tope de gastos de campaña por parte del priista Miguel Riquelme, quien triunfó por encima de Memo Anaya, candidato de Acción Nacional.

Estas elecciones, sin embargo, fueron desastrosas para el partido, pues PAN alcanzó el 2.1 por ciento de la votación; en tanto, el Verde, logró el 2.6 por ciento; MC, el 1.9 por ciento; mientras que los partidos locales, en conjunto, recibieron poco más del 6 por ciento de la votación.

Debido a que no lograron el porcentaje mínimo de 3 por ciento, Acción Nacional, el Verde, que no fue en alianza con Morena, y Movimiento Ciudadano perderán el financiamiento público a nivel local.

Sin embargo, debido a que sí poseen el registro a nivel nacional, podrán competir en las siguientes elecciones estatales.

Elecciones en Coahuila 2026 SALTILLO, COAHUILA, 07JUNIO2026.- Se llevó a cabo la Jornada Electoral para renovar a los diputados locales del Congreso del Estado de Coahuila. FOTO: INE/CUARTOSCURO.COM (Instituto Nacional Electoral)

Coahuila aún resiste la ola guinda... y se vuelve el principal bastión del PRI

La elección era una prueba clave para Morena en un estado donde el partido gobernante a nivel federal, que gobierna 24 entidades federativas del territorio nacional, no ha logrado romper la hegemonía priista.

El escenario era complicado para el movimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum debido a divisiones internas, falta de estructura territorial y la fortaleza de la maquinaria electoral del PRI en la entidad.

Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, que era el principal operador electoral dentro de la dirigencia de Morena, dejó su cargo en el partido semanas antes de la elección coahuilense para buscar la candidatura a una diputación federal de Tabasco en 2027.

¿Cómo le fue a Antonio Attolini?

Antonio Attolini, uno de los líderes estudiantiles del movimiento Yo Soy 132, que se opuso a Enrique Peña Nieto en 2012, sufrió una contundente derrota en su natal Torreón.

El candidato morenista al distrito electoral 9 de Coahuila obtuvo 19 mil 967 sufragios, de acuerdo al PREP; en tanto, la priista Verónica Martínez logró 57 mil 021 votos.