IMSS alerta riesgos a la salud por consumo excesivo de sal  

Comida saludable sin tanta sal Alerta el IMSS los riesgos a la salud por el consumo excesivo de sal, que puede incrementar la presión arterial y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y daño en el riñón

El exceso de consumo de sal en los alimentos incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como infartos y accidentes cerebro-vasculares y daños en el riñón.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advirtió que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es consumir menos de cinco gramos al día, equivale a poco menos de una cucharada cafetera.

En este sentido, especialistas en Nutrición del instituto resaltaron la importancia de procurar un consumo moderado de sal en la dieta diaria

Brandon Delgado Alguera, promotor de Nutrición, del IMSS Ciudad de

México Norte, recordó que la sal es un electrolito fundamental para mantener el equilibrio electrolítico de los líquidos en el cuerpo, contribuye a la función nerviosa y muscular del cuerpo, a nivel celular y sanguíneo.

Sin embargo, y aunque la sal realza los sabores de los platillos, su consumo se debe limitar a menos de 5 gramos de sodio) en la preparación de los alimentos diarios, por lo que se debe evitar la sal de mesa.

Asimismo, recomendó optar por especias como: pimientas, orégano y hierbas de olor, o condimentos naturales como ajo, cebolla, cilantro, epazote, apio o limón.

Mención especial hizo de productos procesados y ultraprocesados como: sopas instantáneas, frituras, galletas, cereales de caja, panadería refinada, embutidos (tocino, jamón, salchicha o salami), los cuales contienen sal en exceso.

Tampoco es aconsejable utilizar sazonadores, aderezos o condimentos industrializados además de la sal de mesa, debido a que el uso cotidiano de estos productos, altamente industrializados, puede repercutir en la salud por el exceso de sodio, grasas saturadas y conservadores, que pueden propiciar enfermedades crónicas, sobrepeso y obesidad.

Resaltó que datos de la OMS estiman que cada año se registran 1.89 millones de muertes asociadas con el consumo excesivo de sodio y que la hipertensión arterial es la principal causa de fallecimientos en el mundo.

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020-2023 reportó que, en 2022, el 29.4% de la población adulta padecía hipertensión.

Ante ello, y con el objetivo de mantener informada a la derechohabiencia respecto de los beneficios de mantener una alimentación bien balanceada y vigilar el consumo de sal, en el IMSS se imparten sesiones de educación nutricional denominadas NutrIMSS, en las que se enseña a la derechohabiencia con alguna enfermedad crónica la forma en que deben alimentarse en forma saludable.

En 2024 cerca de 670 mil derechohabientes recibieron estas sesiones y se brindaron más de 1.5 millones de consultas de nutrición en Unidad de Medicina Familiar (UMF).

Asimismo, precisó que el Seguro Social realiza acciones son clave en el manejo de pacientes con enfermedades crónicas mediante la consulta nutricional personalizada, educación grupal NutrIMSS y consejería en alimentación saludable, por lo que invitó a las y los derechohabientes a los servicios de Nutrición para recibir orientación sobre el uso correcto de la sal.