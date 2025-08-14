INE pone límite de vigencia a sus intercambios de prácticas democráticas hasta 2028

CDMX — El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) firmaron un Memorando de entendimiento vigente hasta 2028, con el objetivo de impulsar y llevar a cabo acciones de intercambio, cooperación y asistencia técnica sobre temas relacionados con la democracia, especialmente la administración electoral, a nivel nacional, regional e internacional.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que este documento fortalecerá los trabajos del instituto desde su interior y las relaciones con diferentes instancias, con el fin de generar mejores prácticas en materia de administración de los procedimientos electorales.

Este memorando se suscribe el marco del próximo debate para reformar la constitución con el fin de cambiar las reglas de los procesos electorales que involucran a partidos políticos y organismos encargados de planear comicios. Un nuevo esquema legal tras la gigante elección en México en 2027.

Taddei Zavala dijo que el denominador de ambas instituciones, INE e IDEA Internacional, es “el fortalecimiento de los conocimientos de las autoridades electorales”.

La funcionaria del órgano autónomo también destacó que la IA tiene que ser vista con ética y con un uso responsable en el ámbito electoral, esto luego de inaugurar los trabajos del taller internacional de Inteligencia Artificial (IA) y Gestión Electoral, impartido por IDEA Internacional

“Estamos frente a la posibilidad de que la Inteligencia Artificial en vez de que sea un peligro para la democracia, se convierta en un aliado para nuestros trabajos”, enfatizó Guadalupe Taddei.

Para Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, México ha sido y sigue siendo un referente en América Latina y ha estado a la vanguardia en materia de innovación electoral, de participación ciudadana y, más recientemente, de igualdad de género.

“Desde IDEA Internacional valoramos profundamente la colaboración con el Instituto, una institución que ha demostrado liderazgo, profesionalización y una firme vocación de servicio”, enfatizó.

Marcela Ríos explicó que la renovación de este acuerdo permite mirar hacia el futuro con entusiasmo y continuar reforzando los temas tradicionales de la organización de las elecciones, pero también poner un foco en nuevos temas como la desinformación, prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, capacitaciones en materia de Inteligencia Artificial y elecciones, entre otros, dijo ante las consejeras Dania Ravel Cuevas, Norma De La Cruz Magaña; Rita Bell López Vences y Carla Humphrey Jordan.

También estuvieron presentes el consejero Martín Faz Mora, la coordinadora de Asuntos Internacionales, Marisa Arlene Cabral Porchas, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino y el Titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, así como las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva.