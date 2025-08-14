Turismo en México crece 13.8% y atrae más visitantes mujeres e internacionales en 2025

En el primer semestre de 2025, México alcanzó cifras récord en la llegada de visitantes y turistas internacionales, con un notable incremento en el arribo de mujeres extranjeras, informó Josefina Rodríguez, titular del área turística.

Entre enero y junio de este año, el país recibió 47.4 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 13.8% en comparación con el mismo periodo de 2024. De ellos, 23.4 millones fueron turistas, cifra que refleja un crecimiento del 7.3%.

En términos económicos, el gasto de los visitantes internacionales ascendió a 18,681 millones de dólares, es decir, un incremento del 6.3% respecto al año anterior.

Uno de los datos más destacados fue la llegada de 5,695 mujeres extranjeras, lo que representa un aumento del 1.8%. Rodríguez subrayó que estos resultados son parte de la estrategia para impulsar un turismo más incluyente y seguro para todas las personas.

Además, el turismo en cruceros también mostró un comportamiento positivo, con 5.7 millones de pasajeros arribando a distintos puertos del país.

Fortalecimiento del turismo norteamericano y conectividad aérea

México y Estados Unidos mejoraron las condiciones de conectividad aérea, alcanzando 4.6 millones de asientos programados para vuelos en lo que va del año, un crecimiento del 5.5% respecto a 2024.

En cuanto a movimiento de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) lideró la lista, seguido por Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Mérida y León.