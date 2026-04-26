Mario Delgado: Más de 307 mil jóvenes registrados en “Mi derecho, mi lugar” 2026

Mi derecho mi lugar El secretario de Educación, Mario Delgado resaltó que este año, la convocatoria de "Mi derecho mi lugar", para ingresar a educación media superior, registró un 10% de incremento respecto al 2025

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación (SEP), enfatizó que el proceso “Mi derecho mi lugar”, para ingresar a educación media superior en el valle de México, registró un 10% de incremento en los registros respecto del 2025, al contabilizar más de 307 mil 241 jóvenes registrados.

Así, sostuvo, este nuevo proceso de asignación a la Educación Media Superior, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continúa consolidándose como un modelo más justo, incluyente y centrado en el derecho a la educación.

“El objetivo del Gobierno de México es claro: que ningún joven se quede sin estudiar a causa de un examen. Hoy avanzamos hacia un modelo donde el derecho a la educación se coloca por encima de cualquier mecanismo excluyente”, enfatizó.

De esta cifra, dijo, el 54%, es decir, 165 mil 254 son mujeres y el 46 %, equivalentes a 141,987 hombres, quienes buscan un espacio educativo, luego de haber concluido su educación secundaria, “refleja la confianza de las familias y de las y los estudiantes en este nuevo esquema, que elimina barreras históricas de acceso al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México y garantiza oportunidades reales para todas y todos”.

Los resultados del proceso de asignación 2026 se publicarán el próximo 18 de agosto y anunció que se abrirá un periodo extraordinario de registro del 19 al 26 de agosto para quienes no hayan realizado su trámite en el periodo ordinario.

“Estamos construyendo un sistema educativo más humano, más justo y verdaderamente universal, donde educarse no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todas y todos”, manifestó.

Delgado Carrillo indicó que al cierre del registro, el pasado 17 de abril, 40% de las y los aspirantes eligió opciones de acceso directo sin examen; 37% eligió la opción de combinar examen con escuelas de ingreso directo, y solo 15% eligió sólo presentar examen.

En este sentido, comparó que en 2025 se registraron 272,393 aspirantes, mientras que este año la cifra ascendió a 307,241, lo que representa un incremento de 10%, con lo que, se refleja, externó, que “las juventudes reconocen cada vez más las alternativas educativas que privilegian el acceso universal y la continuidad escolar”.

Recordó además, que este nuevo modelo de ingreso forma parte de la transformación del Bachillerato Nacional, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), cuyo propósito es garantizar que todas y todos los estudiantes tengan un lugar asegurado en la preparatoria al concluir la secundaria.

Además, resaltó que 18 estados del país ya adoptaron el ingreso a la Educación Media Superior sin examen, consolidando una política nacional orientada a eliminar la exclusión educativa en: Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.