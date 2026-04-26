Tema agentes de la CIA: responsabilidad es del gobierno federal: PAN

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos

Tras una semana de señalamientos y acusaciones del oficialismo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contra la gobernadora de Chihuahua, la dirigencia nacional del PAN salió en defensa de su mandataria y reviró que la responsabilidad en el tema de los agentes de la CIA en esa entidad, es del gobierno federal.

Acusó que, en caso de existir presencia de agentes extranjeros, corresponde a la Federación autorizar, supervisar y explicar los términos de su participación, conforme al marco legal vigente.

“Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el gobierno federal”, sostuvo el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

Romero Herrera destacó la disposición de la gobernadora Maru Campos para colaborar, esclarecer los hechos y fortalecer la coordinación institucional, e insistió en que se continuará enfrentando al crimen organizado con firmeza.

El dirigente nacional del PAN advirtió que no se puede permitir que resultados concretos en materia de seguridad sean utilizados para golpeteo político.

“Hoy la pregunta es clara: ¿se está del lado de quienes combaten al crimen o de quienes prefieren atacarlos cuando ese combate da resultados?”, estableció

Recordó que los señalamientos y ataque políticos s contra la a gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, han surgido tras el operativo en el que se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país.

Romero Herrera subrayó que el eje de la discusión pública debería centrarse en el resultado del operativo, que representó un golpe contundente a la estructura del crimen organizado, y no en la construcción de conflictos políticos.

“En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”, afirmó.

El dirigente panista advirtió que, en lugar de reconocer este resultado, el gobierno federal optó por desviar la atención y politizar el tema, generando un conflicto entre niveles de gobierno sin contar con una investigación concluida.

Recalcó que no se puede permitir que resultados concretos en materia de seguridad sean utilizados para golpeteo político.