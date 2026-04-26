Puebla impulsa la construcción Circuito Sur del Periférico 5 de Mayo

Con el objetivo de atender la saturación vial en la zona sur-oriente y fortalecer la conectividad regional, el gobierno de Puebla impulsa la construcción del Circuito Sur del Periférico 5 de Mayo, una obra que impulsará una planeación urbana con visión de largo plazo, para los próximos 50 años.

Al realizar un recorrido por tierra y por aire, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que se trata de la solución vial más relevante de su administración, con un esquema de bajo costo mediante el uso de materiales pétreos y la participación de empresarios poblanos. Reiteró que el proyecto contempla dos brazos: el Circuito Sur, que iniciará este año, y el Circuito Norte, programado para 2027.

Esta obra pretende reducir tiempos de traslados de hasta dos horas a 30 minutos para cruzar hacia municipios como Amozoc, Tepeaca, Tecamachalco y Tehuacán. Abarca del Camino al Batán hacia el oriente hasta conectar con la zona de Flor del Bosque, con entronques hacia San Francisco Totimehuacán, Cuautinchán y Tecali de Herrera, al tiempo que construye Senderos de Paz para beneficio de miles de poblanas y poblanos.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, precisó que el Circuito Sur se ejecutará en dos etapas. La primera ampliará la cinta de rodamiento de dos a cuatro carriles por sentido, desde el Periférico Ecológico hasta Los Álamos, en una longitud de 12.36 kilómetros, con incorporación hacia Flor del Bosque. La segunda etapa contempla desde Los Álamos a Los Pinos con tres puentes vehiculares y una longitud de 10.65 kilómetros.

Cabe mencionar que en otras regiones, el gobierno estatal proyecta infraestructura estratégica como el bulevar en San José Chiapa hacia Grajales, el tramo Grajales–Nopalucan y una vía sin cuota que garantizará la movilidad. También se contempla un bulevar de Oriental a Libres, así como el tramo Chignahuapan–Zacatlán con ciclopista.