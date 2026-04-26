Luis Navarro, el activo importante de Morena en Morelia

Luis Navarro, un activo estratégico de Morena en Morelia

La asamblea informativa de Morena en Morelia dejó una señal política clara: el movimiento empieza a cerrar filas alrededor de perfiles con resultados, presencia en territorio y capacidad para construir unidad. En ese escenario, Luis Navarro se coloca como uno de los activos más relevantes rumbo a 2027.

Su fortaleza parte de una combinación que hoy resulta clave para la capital. Como secretario de Finanzas y Administración, ha sido pieza central en el ordenamiento financiero de Michoacán, lo que permitió recuperar estabilidad, cumplir con compromisos y generar condiciones para obra pública, inversión y servicios más eficientes.

En una ciudad donde las demandas ciudadanas son concretas —calles, movilidad, servicios, infraestructura y orden urbano—, esa experiencia no es menor. Representa la capacidad de convertir el manejo de recursos en resultados visibles.

A ello se suma su trabajo en territorio. A través de Haciendo Barrio, Navarro ha construido cercanía con colonias y comunidades, manteniendo contacto directo con la gente y entendiendo de primera mano sus necesidades.

En el plano político, también comienza a destacar como un perfil con capacidad para sumar. En una capital altamente competida, la unidad interna será determinante, y Navarro aparece como una figura con condiciones para integrar y ordenar al movimiento.

Hoy, Luis Navarro no solo es un perfil competitivo; es un activo estratégico para Morena en Morelia. Y en ese contexto, la pregunta vuelve a aparecer:

si ya ha contribuido a generar condiciones para el desarrollo desde el gobierno estatal, ¿qué podría lograr al frente de la capital?