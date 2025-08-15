Quintana Roo instala 9.5 km de barreras y 34 embarcaciones para controlar sargazo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó sobre los avances en el combate al sargazo en las costas del estado, destacando que actualmente se cuenta con más de 9.5 kilómetros de barreras antisargazo. La operación se realiza en coordinación con la Secretaría de Marina, utilizando once sargaceras costeras, una transoceánica y 22 embarcaciones menores, a las que se sumarán cuatro embarcaciones más para fortalecer el control del alga marina.

Sargazo (Toma de pantalla)

Lezama destacó que Quintana Roo es el único estado en México con un centro de monitoreo de sargazo, operado con tecnología satelital en conjunto con la Agencia Espacial Europea. Además, se cuenta con un semáforo de sargazo que permite conocer la cantidad de alga en cada playa y anticipar posibles afectaciones.

En cuanto a la reutilización del sargazo, la gobernadora señaló que se están desarrollando más de 140 productos a partir de esta macroalga, promoviendo su aprovechamiento y optimización de recursos.

“Esta capacidad nos ha permitido recolectar y disponer de más de 60 mil toneladas de sargazo en lo que va del año. Somos punta de lanza en la región al ser el estado que más ha invertido en entender su impacto y los posibles usos del sargazo”, afirmó Lezama.