Tren Maya sufre percance de vía en ruta Cancún-Palenque: reporte oficial de lo sucedido Se descarrila un vagón del Tren Maya en la ruta Cancún-Palenque, provocando el desalojo de 123 pasajeros (@TrenMayaMX)

Un vagón de un tren que cubría la ruta Cancún-Palenque se descarriló, provocando el desalojo de 123 pasajeros. Conoce qué pasó en el Tren Maya según reportes oficiales.

Este lunes 31 de agosto, usuarios reportaron el desalojo de un tren que salía de la estación San Francisco de Campeche del Tren Maya; mediante un comunicado de prensa, la empresa señaló que se debió a un percance en la vía.

¿Qué sucedió con el Tren Maya en la ruta Cancún-Palenque?

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Tren Maya dio a conocer que, alrededor de las 15:30 horas, un tren que cubría la ruta Cancún-Palenque sufrió un percance en el último de sus vagones.

El incidente ocurrió 50 metros después de salir de la estación San Francisco de Campeche, por lo que el tren tuvo que detener su marcha, sin que resultaran lesionados los 123 pasajeros.

Asimismo, el Tren Maya señaló que, siguiendo el protocolo de atención, a los pasajeros se les proporcionó hidratación y alimentación, y fueron desalojados a las 16:00 horas.

El descenso se realizó de manera ordenada hacia la estación San Francisco de Campeche para que después los usuarios fueran trasladados vía terrestre a la próxima estación, Edzná, donde pudieron abordar un nuevo tren.

Tras lo ocurrido, el Tren Maya integró la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios para realizar la investigación técnica de los hechos.

“Tren Maya lamenta los inconvenientes ocasionados por esta eventualidad y refrenda su compromiso con la seguridad y el cuidado de las personas usuarias”, expresó la empresa al final de su comunicado.

¿Habrá modificaciones en el horario del Tren Maya por el percance en la vía?

El Tren Maya señaló en el comunicado que los demás servicios operan con normalidad, pero que, en caso de requerir algún ajuste de horario o itinerario derivado de las maniobras técnicas de revisión, se informaría de manera oportuna a los usuarios.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el Tren Maya no ha informado en sus redes sociales sobre alguna modificación en su horario derivada de este percance.