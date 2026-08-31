Celebran senadores de Morena designación de Higinio Martínez como presidente de la Cámara alta

El mexiquense Higinio Martínez asume como nuevo presidente del Senado

Senadores de Morena celebraron la designación de Higinio Martínez como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República durante el tercer año de la LXVI Legislatura, y confiaron en que privilegiará la legalidad, el respeto al debate y la aplicación estricta del reglamento, con imparcialidad y orden.

El senador Antonino Morales Toledo consideró que la nueva Mesa Directiva refleja la pluralidad del órgano parlamentario y confió en que su presidente sabrá encauzar los trabajos legislativos con equilibro y apego a las normas.

Recalcó que la bancada morenista en el Senado está cohesionado y listo para seguir transformando el país, y mantendrá su disposición al consenso, sin abandonar sus principios ni su respaldo irrestricto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En Morena somos mayoría, pero nunca hemos impuesto; hemos construido acuerdos. Seguiremos respaldando la agenda de la presidenta, convencidos de que el humanismo mexicano guía cada decisión: primero los pobres, amor al pueblo y honestidad que da resultados. La unidad de nuestra bancada es clave para consolidar el segundo piso de la cuarta transformación”, afirmó.

El legislador oaxaqueño destacó la amplia trayectoria política de Martínez siempre vinculada a las causas de la izquierda y al entendimiento entre fuerzas diversas.

Asimismo, consideró que el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum será un acto de rendición de cuentas de una política que pone al centro a quien menos tiene.

Morales Toledo puso en valor el clima de paz y desarrollo que vive Oaxaca como ejemplo de gobernabilidad:

“El diálogo nos lleva al entendimiento. Nuestro estado es hoy más seguro, con inversión y programas incluyentes que el pueblo respalda”, aseveró