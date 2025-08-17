Recapturan en Matamoros a Ezequiel “Tormenta Junior”, presunto líder de Los Escorpiones del Cártel del Golfo

La seguridad estatal informó la detención de Ezequiel Cárdenas Rivera, mejor conocido como “Tormenta Junior”, hijo del abatido capo Antonio “Tony Tormenta” Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo. El arresto se realizó durante la madrugada del domingo sobre la avenida 12 de Marzo, en la colonia Villa Española, frente a un comercio local.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, el detenido se trasladaba en un Jeep Wrangler negro sin placas y bajo los efectos del alcohol. En el vehículo se aseguraron una pistola calibre 9 mm, un cargador y cinco cartuchos útiles. Cárdenas Rivera, de aproximadamente 1.85 metros de estatura, complexión robusta y barba, vestía camisa verde, shorts y tenis blancos. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y registrado en la carpeta FED/TAMP/MAT/0001782/2025 del Registro Nacional de Detenciones.

Ezequiel “Tormenta Junior” ya contaba con antecedentes, pues fue detenido previamente en 2011, aunque posteriormente obtuvo su libertad bajo circunstancias no precisadas. Su historial criminal está ligado al legado de su familia; además de ser hijo de Tony Tormenta, es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, conocido como “El Mata Amigos”, quien actualmente cumple condena en Estados Unidos. Otros de sus familiares, como Mario y Homero Cárdenas Guillén, también han tenido participación en actividades delictivas vinculadas al Cártel del Golfo.

La facción conocida como Los Escorpiones, que presuntamente lidera Ezequiel, mantiene operaciones en Matamoros, Río Bravo y Ciudad Victoria, con presencia adicional en Tampico, donde coexisten con otros grupos de la organización, como Los Metros y Los Dragones. Los Escorpiones forman parte de las células que hoy día disputan territorios y mercados del Cártel del Golfo, incluyendo rutas de tráfico de drogas, hidrocarburo, personas y actividades de extorsión y secuestro, según informes del gobierno mexicano y estadounidense.

La detención de “Tormenta Junior” se da en un contexto de continuidad en los operativos contra el crimen organizado en la frontera norte de Tamaulipas, una región históricamente estratégica para el narcotráfico debido a su cercanía con Estados Unidos.