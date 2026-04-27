A partir del 1 de mayo se eliminará temporalmente el cobro de comisiones por transacciones digitales

México reduce comisiones bancarias en gasolineras para contener alza de combustibles EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció durante su conferencia de prensa, la disminución por seis meses (del 1 de mayo al 31 de octubre) de las comisiones en el pago de la gasolina y del diésel tanto para las personas que pagan por medio de una tarjeta de crédito o débito, como para quienes pagan con vales.

“Este es un acuerdo en el que participó desde Banco de México, y las distintas asociaciones coordinadas por la Secretaría de Hacienda”, explicó la mandataria. En este sentido, el día de mañana van a tener otra reunión con la empresas gasolineras y las estaciones de servicio.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, profundizó durante su participación, que el grupo de coordinación permanente también está conformado por la Asociación de Bancos de México (ABM), la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (ASEVAL), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Ante la alza en los precios de los mercado internacionales de la gasolina y el diésel, y con el fin de contener dichos costos, las acciones de la estrategia incluyen el descuento en las comisiones que se cobran cuando se usa una tarjeta, ya sea de crédito o de débito. Por ello, se dejara de cobrar la cuota de intercambio que representa el ochenta por ciento de la comisión. Además, en cuanto a las transacciones que sean cobradas a través de vales, se le va a aplicar un descuento de uno punto diez pesos por transacción.

“Ya hemos corrido todas las autorizaciones en lo que respecta al sector bancario y tenemos un acuerdo con las empresas proveedoras de vales”, expuso Édgar Amador Zamora.

Por otro lado, los acuerdos también reducen los costos que tienen que asumir las gasolineras cuando aceptan pagos digitales. Lo que significa que la tarjeta de débito pasará de tener una comisión del cero punto cuarenta y cinco por ciento por transacción a una cuota de intercambio del cero por ciento; aproximadamente dos punto cincuenta y siete pesos menos. Mientras que, para la tarjeta de crédito con la misma cuota de intercambio, los cambios implicaran un aproximado de siete pesos con cuarenta y cinco centavos menos. Y en el contexto de los vales que cuentan con dos modalidades, los descuentos se van a funcionar de la siguiente manera:

Valera red abierta (similar a una tarjeta de débito): en este momento tiene una comisión del cero punto cuarenta y cinco por ciento y va a bajar a una cuota del cero por ciento, es decir más o menos se restarán dos punto cincuenta y siete pesos menos.

Valera red cerrada: la disminución va a ser de uno punto diez pesos.