Bloqueos en la México Pachuca hoy 27 de abril: vecinos colapsan la circulación este inicio de semana

Caos en la Autopista México-Pachuca La México-Pachuca registra un severo caos vial este lunes 27 de abril dirección a la Ciudad de México, a la altura de “El Vigilante” en Ecatepec; vecinos se manifiestan contra fábricas aledañas.

La autopista México-Pachuca amaneció este lunes 27 de abril en medio del caos, con largas filas de vehículos y circulación prácticamente detenida en distintos tramos, principalmente a la altura de “El Vigilante”, en Ecatepec.

Esta afectación vial ha sido provocada por un bloqueo de personas vecinas de la colonia Rústica Xalostoc, quienes se manifiestan contra la contaminación que han provocado fábricas aledañas a la zona.

¿Qué pasó en la México-Pachuca este lunes 27 de abril?

Conductores y conductoras que transitan la autopista México-Pachuca reportaron filas kilométricas de vehículos y tránsito lento, incluso completamente detenido, en esta importante conexión entre el Estado de México y la capital desde los primeros momentos de la mañana.

El punto más crítico se encuentra a la altura de “El Vigilante”, en Ecatepec, donde personas vecinas de al menos dos colonias llevaron a cabo el bloqueo para denunciar la contaminación provocada por fábricas aledañas.

Hasta el momento, se trata de un bloqueo parcial por parte de los vecinos con un sólo carril liberado, sin embargo, la afectación vial es caótica y afecta principalmente a quienes vienen de Ecatepec con dirección a Indios Verdes, Ciudad de México, además de también presentar importantes afectaciones para los vehículos que vienen de Ojo de Agua y Tecamac.

¿Por qué hay bloqueo en la México-Pachuca este 27 de abril?

La circulación de la México-Pachuca colapsó este lunes 27 de abril debido a una manifestación llevada a cabo por personas vecinas de las colonias Rústica Xalostoc y San Pedro Xalostoc, los cuales denuncian contaminación por las fábricas aledañas, así como falta de agua en la zona.

Los manifestantes se colocaron a la altura de “El Vigilante” para exigir la atención de las autoridades, manteniendo sólo un carril abierto para la circulación de automóviles y motocicletas que se dirigen a la Ciudad de México.

Este bloqueo tiene por propósito señalar la fábrica “Procesadora Ruíz Sandoval”, una empresa que se dedica a la fabricación de plumas que generan emisiones contaminantes y olores fétidos, los cuales alcanzan incluso la zona de la autopista.

En entrevista con medios, una de las vecinas manifestantes afirmó que ya asistieron con las autoridades como la alcaldesa Azucena Cisneros y el diputado Octavio Martínez, no obstante, ninguno ha dado solución real a la problemática, por lo que recurrieron al bloqueo de este lunes.

“Nos pusieron unas mantas, supuestamente que el Politécnico los estaba asesorando, lo cual es mentira, nosotros tenemos información avalada por el Politécnico donde nos contestan que no tienen ningún acuerdo con ellos”, señaló la vecina en protesta.

A pesar de que el bloqueo es parcial hasta este momento, los vecinos de las colonias Rústica Xalostoc y San Pedro Xalostoc no descartan la posibilidad de un bloqueo total, afirmando que su salud está en riesgo debido a la fábrica de plumas y la ausencia de soluciones.