Sheinbaum espera que lo que sucedió en Chihuahua sea la excepción y no la regla

Sheinbaum espera que sea "una excepción" operativo con agentes de EEUU en norte de México . EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos planteó la creación de una comisión con el objetivo de investigar lo que sucedió en el operativo que dejó a cuatro personas muertas; dos mexicanos y dos estadounidense. Sin embargo, la mandataria, afirmó que dicha acción no tiene sentido, ya que ante lo que tuvo lugar, sólo se puede señal de culpable a la Fiscalía General de Justicia del Estado o al gobierno de Chihuahua, ya que el Gobierno Federal no estaba al tanto.

“No se trata de que es su opinión. No debe ser esto un tema de un partido contra otro, en esencia porque no debe ocurrir”.

Por otro lado, en cuanto a los daños que el operativo pudo haber ocasionado en la relación de México con Estados Unidos, Sheinbaum comentó que los términos de coordinación sin subordinación con los que han estado trabajando están dando resultados para los dos países. Cómo ejemplo de ello, recordó que recientemente incautaron laboratorios de metanfetamina en Estados Unidos.

“Esperemos que este asunto se aclare. No tenemos deseo de entablar un conflicto con Estados Unidos, pero si tener claros y que estos sea un caso de excepción”, comentó la presidenta. Además, añadió que espera que este caso sea la excepción y que no se convierte en la regla.

Asimismo, describió que la relación del embajador de Estados Unidos con México continua tratándose de un entendido diplomático y cordial. Es por está razón, que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ha hablado con el embajador para que la coordinación siga funcionando como lo ha estado haciendo, siempre y cuando se quede en el marco de respeto que ha sido establecido en el entendimiento mutuo.

“Nosotros tenemos una relación de iguales, eso es muy importante”, añadió la presidenta.