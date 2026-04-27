Secuestro virtual en Roblox: reportan modalidad de extorsión a través de videojuego en Sonora

Secuestro virtual En esta modalidad de extorsión, los criminales hacen creer a la familia que han secuestrado al menor de edad para poder "sacarle" dinero a la familia.

En años recientes, asociaciones civiles y gobierno han advertido de operaciones criminales a través de plataformas de videojuegos para niños sin supervisión paternal. Ahora, se dio un nuevo caso en Sonora, donde un joven fue “secuestrado virtualmente”. Este modus operandi engaña a menores de edad para que los delincuentes realicen la extorsión y pidan dinero a cambio de “soltarlo”, pero nunca lo capturan materialmente.

Secuestro virtual con videojuegos: ¿Cómo funciona este modo de extorsión?

Un testimonio sobre una nueva modalidad para robar dinero surgió este fin de semana en Sonora, donde un delincuente intentó sacar dinero a una familia luego de realizar un “secuestro virtual” en Sonora.

De acuerdo con los reportes, la persona contactó al menor de edad a través de Roblox, una plataforma señalada a nivel internacional por múltiples reportes de depredadores sexuales y pederastas. Ahí, se comunicó con el niño para prometerle una laptop nueva si acudía a un punto y apagaba su celular.

Una vez que el menor salía de la casa y no se podía contactar, el extorsionador contactó a la familia para pedir 20 mil pesos de recompensa a cambio de “entregarlo”. Incluso, utilizó la voz de otro menor de edad para dar la ilusión de que tienen a un niño cautivo, pero es solo parte de estrategia para obtener el dinero rápido mientras se realiza la llamada.

La Fiscalía de Sonora activó un operativo de búsqueda para encontrar al menor de edad en un terreno baldío cercano al domicilio y dio el testimonio de cómo se le engañó con la promesa de una computadora como recompensa. De esta manera, los delincuentes no realizan el secuestro, pero se aprovechan de la confusión y de la preocupación para buscar sacar dinero a las personas.

Los riesgos de las plataformas de videojuegos sin supervisión

Desafortunadamente, esta no es la única modalidad en la que delincuentes utilizan las plataformas de juegos de video o redes sociales para vulnerar a las y los más pequeños de la familia. El uso de videojuegos en línea y redes sociales sin supervisión expone a niñas, niños y adolescentes a riesgos relacionados con el contacto con desconocidos, la violencia digital y la explotación.

Organismos como UNICEF advierten que estos entornos permiten interacciones en tiempo real con personas que pueden ocultar su identidad, lo que facilita prácticas como el grooming (acercamiento con fines sexuales), el ciberacoso o incluso la manipulación psicológica.

Además, los menores pueden recibir o buscar contenidos nocivos como violencia, pornografía o discursos de odio que afectan su desarrollo emocional y su integridad personal. En México, por ejemplo, una proporción significativa de adolescentes ha experimentado ciberacoso, lo que evidencia la magnitud del problema .

Por otro lado, la falta de supervisión también incrementa riesgos vinculados a la privacidad, la salud mental y el comportamiento digital. De acuerdo con asociaciones civiles y gobiernos, los menores pueden compartir información personal o imágenes sin dimensionar las consecuencias, lo que abre la puerta al robo de identidad, fraudes o extorsión.

Asimismo, el uso intensivo de estas plataformas se asocia con problemas como adicción, baja autoestima y exposición constante a comparaciones sociales o desinformación . En conjunto, estos factores muestran que la supervisión adulta no solo es recomendable, sino clave para prevenir daños físicos, emocionales y sociales en el entorno digital.