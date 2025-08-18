Finabien se consolida como la mejor opción para envío de remesas a México: PROFECO

La Financiera para el Bienestar (Finabien) se posicionó nuevamente como la mejor remesadora en el envío de dinero a México, de acuerdo con el informe presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Iván Escalante, titular de la Profeco

El titular de la Profeco, Iván Escalante, explicó que, en el envío de 400 dólares, Finabien entrega un promedio de 7 mil 598.77 pesos, gracias a su bajo cobro de comisión y un tipo de cambio de 19.14 pesos por dólar, lo que la coloca como la opción más conveniente para los migrantes y sus familias.

En contraste, remesadoras como Ria Money Transfer, Wells Fargo, Golden Money Transfer, Sendvalu y Verde Money ofrecen montos menores. Por ejemplo, Ria Money Transfer, que se ubicó al final de la lista, cobra en promedio 7 dólares de comisión y, con el mismo tipo de cambio, entrega únicamente 7 mil 250.85 pesos, una diferencia de 347.92 pesos respecto a Finabien.

En la modalidad de envío en efectivo, el informe señaló que la opción más conveniente es Paga Phone Smart Pay, con una comisión promedio de 3.99 dólares y un tipo de cambio de 19.09 pesos, lo que resulta en 7 mil 559.83 pesos por el envío de 400 dólares. En este esquema, la menos favorable fue Wells Fargo, que cobra una comisión de 6 dólares y ofrece un tipo de cambio de 18.44 pesos, con lo que las familias reciben 7 mil 265.36 pesos.

Actualmente, Finabien cuenta con mil 700 sucursales y presencia en mil 215 municipios del país, lo que fortalece su alcance en comunidades que dependen de las remesas como fuente principal de ingresos.

Por otro lado, la directora de Finabien, Rocío Mejía Flores, detalló que la institución participa también en el esquema de administración de pagos del programa de vivienda nueva en renta, mediante un mecanismo que asegura trazabilidad y transparencia. El modelo contempla que, tras la firma de convenios entre la Conavi y Finabien, los beneficiarios reciben las viviendas, realizan sus pagos en sucursales de la financiera y posteriormente los recursos son concentrados y depositados en la institución.

Con estas acciones, Finabien no solo se mantiene como la remesadora más competitiva, sino que también amplía su papel en programas sociales estratégicos para garantizar acceso a vivienda digna.