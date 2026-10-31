Marina retira 70 mil toneladas de sargazo en lo que va del año; refuerza limpieza de playas rumbo a vacaciones

La dependencia reportó que recolectó 45% del sargazo retirado en el país; actualmente mantiene labores diarias en 11 playas de Quintana Roo.

La Secretaría de Marina informó que en lo que va del 2026 recolectó más de 70 mil 640 toneladas de sargazo en aguas y playas mexicanas, lo que representa 45 por ciento de las más de 156 mil 600 toneladas retiradas en el país.

Ante la próxima temporada vacacional de diciembre, la dependencia señaló que mantiene preparado a su personal y recursos operativos para atender el arribo de esta macroalga y reforzar las labores de limpieza en las costas del Caribe mexicano.

A través de la Quinta Región Naval, la Marina indicó que realiza trabajos diarios de recolección en 11 playas de Quintana Roo: Centro, Chen Río, Delfines, Golondrinas, Mahahual, Mamitas, Maya, Petempich, Petrel, Pueblo y Xcalacoco, ubicadas en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum.

La cifra recolectada por la institución durante este año supera las 18 mil 500 toneladas retiradas en 2025, cuando su participación representó 20 por ciento de las 92 mil 782 toneladas recolectadas a nivel nacional.

Como parte de la Estrategia Integral para la Atención del Sargazo, la Semar realiza labores de detección, contención y recolección tanto en el mar como en tierra, con el objetivo de reducir la llegada de esta macroalga a las costas.

Destacó que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de Turismo, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, además de autoridades estatales y municipales, iniciativa privada y sector hotelero.

La institución señaló que estas labores buscan proteger el patrimonio natural del Caribe mexicano y preservar las actividades turísticas y económicas de las comunidades que dependen de sus costas.