Jornadas oftalmológicas agiliza operaciones para 100 pacientes cada semana en el IMSS La Raza

El jefe de la División de Cirugía de Adultos del Hospital General de La Raza, Álvaro Tomás Ruz Concha, explicó cómo se desarrolla la jornada de oftalmología que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para reducir los tiempos de espera de los pacientes que requieren una intervención quirúrgica. En esta ocasión, la actividad contempla la atención de aproximadamente 100 personas con cataratas y otras enfermedades oculares.

El especialista señaló que estas jornadas comenzaron hace alrededor de año y medio, a partir de la indicación de las autoridades del instituto de agilizar la atención quirúrgica. Desde entonces, el hospital ha realizado cerca de 5 mil operaciones y actualmente organiza una jornada cada semana, con un promedio de 100 pacientes.

Selección y preparación de pacientes

Ruz Concha explicó que la atención comienza desde la consulta externa, donde se identifican a las personas que necesitan una cirugía y se revisa que cuenten con los estudios y la preparación preoperatoria necesarios.

“Se van seleccionando los casos, los pacientes, se va vigilando que estén completos en sus estudios, que tengan toda la preparación preoperatoria que se solicita para este tipo de procedimientos”, detalló.

Una vez que cumplen con los requisitos, reciben su orden de hospitalización y firman las autorizaciones correspondientes. El día de la operación deben presentarse a las 7:00 de la mañana en el área de admisión de enfermería, donde se verifican sus datos personales y se registran los teléfonos de sus familiares para cualquier emergencia.

Después pasan a la preparación preoperatoria. El personal de enfermería les proporciona una bata, coloca su pulsera de identificación y confirma el ojo que será intervenido mediante el marcaje del sitio quirúrgico.

El doctor explicó que algunos pacientes presentan cataratas en ambos ojos, pero generalmente se decide operar solamente uno para evitar incrementar los riesgos del procedimiento.

Operaciones de cataratas y retina

Durante las jornadas se atienden principalmente dos tipos de padecimientos: cataratas y enfermedades de retina. De acuerdo con el especialista, esta última área también registra una importante demanda de atención entre la población.

Por ello, el hospital cuenta con médicos especializados en diferentes ramas de la oftalmología, como retina, órbita, glaucoma y segmento anterior. La selección de cada paciente depende de la enfermedad que presenta y del tipo de intervención que necesita.

La mayoría de las personas atendidas son adultas. Aunque el Hospital General de La Raza también recibe pacientes pediátricos, el doctor señaló que representan una proporción pequeña dentro de estas jornadas.

En cuanto a su procedencia, explicó que la unidad brinda atención a pacientes de Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, entre otras zonas, y que pueden ser atendidos independientemente de su lugar de residencia, siempre que cuenten con una solicitud de atención.

Cirugías sin hospitalización

Las intervenciones se realizan con anestesia local y tienen una duración aproximada de una hora. Al terminar, los pacientes pueden regresar a sus domicilios, sin necesidad de permanecer hospitalizados, siempre que su condición lo permita.