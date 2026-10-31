Roberto Velasco llama a fortalecer la integración económica durante reunión del G20

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, concluyó su participación en la Reunión de Ministros de Exteriores del Grupo de los Veinte (G20), donde hizo un llamado a fortalecer la integración económica entre los países para generar mejores oportunidades de desarrollo, empleos estables e ingresos justos para la población.

El encuentro se realizó los días 30 y 31 de octubre en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y fue encabezado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante las actividades, representantes de diferentes naciones dialogaron sobre temas relacionados con la cooperación internacional, la seguridad energética y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Durante su intervención en la última sesión, dedicada a las cadenas de suministro, Velasco señaló que la integración económica debe generar beneficios para las personas y no limitarse únicamente al intercambio comercial entre países.

El funcionario mexicano explicó que las recientes dificultades económicas, entre ellas las provocadas por la pandemia, demostraron la necesidad de que las naciones fortalezcan sus capacidades de producción, busquen nuevos mercados y cuenten con sistemas económicos más resistentes ante posibles crisis.

En este sentido, destacó que es importante diversificar las relaciones comerciales y fortalecer la producción nacional para evitar que los problemas internacionales afecten de manera considerable el abastecimiento de productos y el funcionamiento de las industrias.

Asimismo, el canciller habló sobre el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y señaló que uno de sus objetivos es fortalecer la industria nacional e incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor.

Explicó que la participación de estos negocios resulta importante para impulsar un crecimiento económico más incluyente, debido a que pueden generar empleos y contribuir al desarrollo de diferentes sectores productivos.

Otro de los temas que abordó fue la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo comercial que, de acuerdo con el secretario, representa una herramienta para fortalecer las economías de América del Norte y generar oportunidades para productores y trabajadores de los tres países.

Velasco también destacó que la seguridad económica depende de la colaboración entre las naciones, por lo que llamó a convertir los acuerdos internacionales en acciones concretas.

Para lograrlo, consideró necesario fortalecer la comunicación entre gobiernos y empresas, compartir experiencias que hayan dado buenos resultados y promover inversiones en sectores estratégicos e infraestructura crítica.

Además de su participación en las sesiones de trabajo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo reuniones bilaterales con cancilleres y representantes de Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China, Corea, Francia, India, Indonesia, Turquía, la Unión Africana y Polonia.

También sostuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de los encuentros realizados durante la reunión ministerial.

Con su participación en el G20, México reiteró la importancia de mantener la cooperación internacional y fortalecer los vínculos económicos para enfrentar los desafíos mundiales, mejorar las condiciones de producción y generar beneficios para las sociedades.