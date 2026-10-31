Aumenta 17.3% producción nacional de arroz e impulsa la soberanía alimentaria

Producción de arroz

En 2025 se alcanzó una producción nacional de 257 mil 480 toneladas de arroz, lo que representó 17.3 por ciento más en comparación con las 219 mil 587 toneladas de 2024, así lo indicó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura).

Cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) revelaron que el valor de la producción también creció 12.5%, al pasar de mil 301 millones de pesos a mil 463 millones de pesos en ese periodo.

La Secretaría federal refirió que parte de este resultado obedece a una mayor superficie destinada a este cultivo en nuestro país, pues el número de hectáreas se incrementó 28.4%, es decir, pasó de 31 mil 346 a 40 mil 250.

De las 12 entidades productoras, indicó que Nayarit lideró la producción nacional con 79 mil 737 toneladas y le siguieron Campeche, con 61 mil 670 toneladas, y Michoacán, con 37 mil 300 toneladas. Entre los tres estados sumaron 178 mil 707 toneladas, equivalentes al 69.4% del total nacional.

En el marco del Día Internacional del Arroz, establecido cada 31 de octubre por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Agricultura destacó la importancia estratégica de este cereal en la seguridad alimentaria, el bienestar y el sustento económico de miles de familias del campo mexicano.

En ese sentido, resaltó la actividad arrocera de Campeche en 2025, cuando la superficie sembrada aumentó 166.3% con 12 mil 837 hectáreas y el volumen de producción repuntó 134.8%, al pasar de 26 mil 263 a 61 mil 670 toneladas.

Señaló que estos resultados responden a la implementación del Plan Campeche, estrategia integral para incrementar la producción de arroz, leche y carne, generar empleo y fortalecer la soberanía alimentaria mediante apoyos directos a las y los productores.

En la vertiente arrocera, la estrategia incorpora a productoras y productores de pequeña escala, quienes reciben incentivos del programa Producción para el Bienestar, fertilizantes gratuitos y semilla certificada de manera directa y sin intermediarios para elevar el rendimiento de sus parcelas.

De igual forma, el sector cuenta con acompañamiento técnico de especialistas capacitados por un comité científico integrado por expertos de cuatro instituciones nacionales y estatales, con el objetivo de adoptar mejores prácticas agronómicas y tecnológicas.

El plan abarca también la entrega de maquinaria para modernizar las labores agrícolas, reducir costos y reforzar la comercialización del grano mediante compras públicas coordinadas por Alimentación para el Bienestar y diversas dependencias federales y estatales.

El arroz ocupa el cuarto lugar entre los granos básicos de mayor consumo en México y forma parte de la tradición gastronómica nacional. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente habitual de numerosos platillos, en los que se utiliza principalmente como guarnición y en la elaboración de harinas, bebidas y la fabricación de alimentos balanceados para consumo animal.

Datos de la DGSIAP muestran un avance de 90 mil 626 toneladas de arroz, con una superficie sembrada de 37 mil 080 hectáreas, al mes de septiembre de 2026. Nayarit, con 46 mil 060 toneladas; Tamaulipas, con 16 mil 198 toneladas; Campeche, con 11 mil 630 toneladas; Tabasco, con 7 mil 054 toneladas, y Jalisco, con 4 mil 886 toneladas, aportan el 94.7% del total.