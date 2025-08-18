Ganaderos piden cerrar la frontera sur a importación de reses de Centroamérica por gusano barrenador

Se refuerza la vigilancia por la presencia del gusano barrenador en México (Archivo)

Centroamérica — “La entrada de bovinos extranjeros no solo compromete la bioseguridad nacional, sino que también devalúa el precio del ganado local hasta en un 40 %, en un contexto donde la frontera con Estados Unidos permanece cerrada al ganado en pie mexicano”, subrayó este lunes la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) al pedir al Gobierno Federal cerrar la frontera sur a la importación de ganado procedente de Centroamérica por causa del gusano barrenador.

A través de un comunicado, la UNTA llamó a la Federación a suspender la entrada de reses procedentes de Nicaragua, Honduras y Guatemala debido a brotes activos de gusano barrenador en esos países.

El gremio ganadero a través del dirigente de la UNTA, Álvaro López Ríos, destacó que piden frenar el tráfico ilegal de 800,000 cabezas de ganado de Centroamérica, “las cuales están infectadas con gusano barrenador provocando pérdidas millonarias a los productores nacionales al no poder exportar a Estados Unidos”.

En la misma línea, la UNTA subrayó que es latente y un “riesgo” la llegada de ganado proveniente de Nicaragua “como recientemente lo hizo el propietario de la empresa SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón, pues introdujo más de 5,000 cabezas de ganado en el puerto de Mazatlán con destino a Durango”,

En el comunicado la organización lamentó la necesidad de la firma del acuerdo entre Estados Unidos y México para llevar a cabo una nueva planta en el estado de Chiapas (sur) para producir hasta cien millones de moscas estériles a la semana, empleadas para controlar y erradicar al parásito, que, según López Ríos no estará en pleno funcionamiento hasta el primer semestre de 2026.

En este contexto, exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum establecer un programa de fomento ganadero para apoyar a los pequeños y medianos productores, además de sugerir tomar medidas contra los funcionarios que permiten el tráfico ilegal de ganado.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al 15 de julio de 2025 pasado, los bovinos siguen siendo los animales más afectados por el gusano barrenador con 2,738 casos.

Los estados más afectados por casos de gusano barrenador son los del sur del país, entre ellos Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.

La Crónica de Hoy/2025