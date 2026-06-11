México y Brasil preparan convenio entre Pemex y Petrobras

Claudia Sheinbaum y Luis Inácio Lula da Silva FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Administrador Prueba)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó, durante su conferencia de prensa matutina, que como parte de la llamada telefónica que sostuvo el 10 de junio con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que ambos reafirmaron su compromiso de cooperación, el acuerdo con Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) en el que se ha estado trabajando, se va a firmar pronto. El objetivo es que se cree un convenio entre Pemex y la corporación energética con sede en Río de Janeiro, en el que en el inicio se desarrolle en un trabajo en conjunto, para después pasar a ser una explotación mixta de alguno de los pozos.

“Ellos tienen como lo he dicho técnicas muy desarrolladas para la exploración de aguas profundas y ultraprofundas",añadió Sheinbaum.

Por medio de su cuenta de la red social X, la presidenta, además compartió que durante la conversación, de igual manera se habló de temas que se relacionan con la ciencia y la cultura de ambos países.

Lula da Silva, por su parte explicó que también se diálogo acerca de la profundización a futuro en relación al marco jurídico bilateral comercial. Además enfatizó en que ambas partes reconocen avances de colaboración que han surgido en relación a la salud, el turismo y la gobernanza.