Apagón de CFE este 11 de junio durante la inauguración del Mundial 2026: estas colonias y horarios tendrán cortes de luz en pleno arranque de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 ya está en marcha, pero para algunas familias mexicanas el silbatazo inicial no se escuchará en casa debido a un corte de electricidad.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó una suspensión temporal del servicio eléctrico este jueves 11 de junio de 2026 debido a trabajos programados de mantenimiento en la red. Aunque el anuncio comenzó a circular como un “apagón masivo”, en realidad se trata de un corte focalizado que impactará zonas específicas y no una interrupción nacional.

Para quienes planeaban instalar pantalla, preparar botanas o simplemente mantener su rutina sin sobresaltos, vale la pena revisar si están dentro de las áreas contempladas.

¿Dónde habrá apagón de CFE hoy 11 de junio de 2026?

De acuerdo con la información difundida sobre los trabajos programados, el corte eléctrico se realizará en el estado de Morelos, específicamente en el municipio de Huitzilac.

Las zonas contempladas son:

Colonias y comunidades afectadas

Fraccionamiento Montebello

Rancho Huitzilac

Real Montecasino

Rincón del Bosque

Guaychuala

Coajomulco

Montecasino

Sierra Encantada

Barrio de La Cruz

La interrupción está prevista entre las 10:00 y las 15:30 horas, con una duración aproximada de cinco horas y media.

Según la explicación oficial, la suspensión forma parte de labores técnicas para mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, por lo que el suministro será restablecido gradualmente una vez concluidos los trabajos.

¿Es un apagón masivo en todo México?

Aunque en redes sociales y algunos encabezados comenzó a utilizarse el término “apagón masivo”, la realidad es que el corte anunciado corresponde a una intervención programada y localizada.

La CFE suele realizar este tipo de trabajos para reducir riesgos operativos, renovar componentes y mejorar la continuidad del servicio en determinadas regiones. En eventos anteriores, estos cortes han tenido una duración variable dependiendo del tipo de mantenimiento realizado.

Qué hacer si te toca un corte de luz programado

Si estás dentro de las zonas afectadas, hay algunas acciones simples que pueden ayudarte a evitar dolores de cabeza:

Mantén cargados celular, batería externa y dispositivos esenciales.

Desconecta aparatos sensibles para evitar variaciones de voltaje cuando regrese el servicio.

Evita abrir constantemente el refrigerador para conservar temperatura.

Si trabajas desde casa, considera descargar archivos y adelantar pendientes.

Ten una alternativa de conexión o entretenimiento durante el horario del corte.

En caso de que el suministro no regrese después del periodo anunciado o la interrupción ocurra fuera del horario previsto, el reporte puede realizarse mediante los canales oficiales de atención de CFE.