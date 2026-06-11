Transmitir partidos del Mundial en tu negocio: El IMPI publica las reglas definitivas para evitar multas

¿Habrá clausuras por transmitir el Mundial? Esto dijo el IMPI. Conoce qué permisos se requieren, cuándo podrían realizarse inspecciones y cómo evitar caer en engaños de falsos inspectores.

Con el Mundial en marcha, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aclaró cuáles son las reglas que deben seguir los establecimientos comerciales que deseen transmitir los partidos del torneo.

#ComunicadoIMPI | El IMPI hace un llamado a establecimientos y a la ciudadanía a

cumplir con la ley y no dejarse engañar ante información falsa en el marco del Mundial 2026



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De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el IMPI, el instituto hizo hincapié en que los negocios que proyecten encuentros del Mundial deben contar con las licencias correspondientes para la retransmisión de los contenidos. De lo contrario, los propietarios podrían hacerse acreedores a multas por posibles infracciones relacionadas con derechos de autor.

“El Instituto no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones de manera aleatoria”

A pesar de toda la información que ha circulado con respecto a supuestas clausuras masivas en caso de no cumplir con lineamientos establecidos, el IMPI enfatizó que no realizará operativos sorpresa ni clausuras masivas durante el evento deportivo. Las visitas de inspección solo se realizarán si existe una solicitud formal de los titulares de los derechos.

Los establecimientos que planeen transmitir partidos del torneo mundialista tendrán que verificar que si cuenten con las autorizaciones necesarias para trasmitir los partidos con fines comerciales.

El instituto recordó que la retransmisión de eventos deportivos en restaurantes, bares, cafeterías y otros comercios sin licencia, podría constituir en una falta en materia de propiedad intelectual.

No dejarse sorprender por “inspectores piratas”

De igual forma, advirtieron sobre no dejarse engañar por falsos inspectores del IMPI, que busquen sacar provecho de la expectativa del torneo. Los verificadores oficiales portaran en todo momento un gafete con fotografía y sus facultades estarán limitadas a procedimientos únicamente establecidos por la ley.

Antes de permitir una inspección, asegúrate de que se trata de personal del IMPI.

Los inspectores deben portar camisa y chaleco institucional con los logos de la Secretaría de Economía y del IMPI, además de identificarse con un gafete oficial con fotografía.

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Los ciudadanos pueden corroborar la identidad de cualquier inspector a través del portal oficial de Nómina Transparente del Gobierno de México.