Las razones por las que Guadalajara y Jalisco son la mejor sede del Mundial en México

Guadalajara y Jalisco llegan al Mundial de Futbol 2026 con argumentos sólidos para posicionarse como la mejor sede mexicana del torneo. Más allá de albergar partidos, el estado ofrece una combinación difícil de igualar: infraestructura terminada, conectividad, capacidad turística, identidad cultural y una experiencia integral para los millones de visitantes que llegarán al país.

Guadalajara y Jalisco, son la mejor sede el Mundial

La principal fortaleza de Jalisco es que llega al Mundial con resultados concretos. Mientras otras sedes continúan enfrentando cuestionamientos por obras pendientes o proyectos desarrollados contra reloj, Guadalajara logró concluir en tiempo y forma las principales intervenciones comprometidas para la justa mundialista.

Entre ellas destaca la puesta en marcha de la Línea 5, un sistema de transporte que conecta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la ciudad y que busca facilitar la movilidad de visitantes nacionales y extranjeros. Esta obra representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes desarrollados específicamente con miras al Mundial.

A ello se suma la renovación integral de la carretera a Chapala, una de las principales puertas de entrada a la ciudad. Durante años, esta vialidad fue objeto de críticas por sus condiciones y saturación. Hoy presenta una imagen renovada, con mejoras urbanas y de movilidad que permitirán una mejor experiencia para quienes arriben a Jalisco durante el torneo.

Guadalajara y Jalisco, son la mejor sede el Mundial

La infraestructura deportiva también juega a favor de Guadalajara. El Estadio Guadalajara, sede de cuatro partidos mundialistas, es considerado uno de los recintos más modernos de América Latina. Sus condiciones de operación, tecnología, servicios y capacidad lo colocan entre los mejores estadios del continente y lo convierten en una carta de presentación de primer nivel para la ciudad.

Pero el Mundial no solo se juega en los estadios. También se construye en los centros de entrenamiento, y ahí Jalisco vuelve a destacar. Verde Valle, elegido como centro de concentración de la Selección de Corea del Sur, cuenta con instalaciones de alto rendimiento que están a la altura de las mejores del mundo. La elección de este complejo por parte de una selección mundialista confirma la calidad de la infraestructura deportiva disponible en la entidad.

Guadalajara y Jalisco, son la mejor sede el Mundial

A estas fortalezas se suma una capacidad turística sin comparación entre las sedes mexicanas. Guadalajara no solo ofrece una amplia infraestructura hotelera y de servicios, sino que además funciona como puerta de entrada a destinos como Tequila, Chapala, Ajijic, Tlaquepaque y Puerto Vallarta. Esto convierte a Jalisco en una experiencia mucho más amplia que la simple asistencia a un partido de futbol.

Otro elemento diferenciador es la identidad cultural. Si la Ciudad de México representa la capital política del país y Monterrey el poder industrial del norte, Jalisco concentra algunos de los símbolos más reconocidos de México ante el mundo: el mariachi, el tequila, la charrería y una de las gastronomías más emblemáticas del país. Durante el Mundial, millones de visitantes tendrán contacto directo con una imagen de México reconocida globalmente.

Guadalajara y Jalisco, son la mejor sede el Mundial

En contraste, otras sedes han enfrentado desafíos importantes. La Ciudad de México ha vivido semanas marcadas por manifestaciones, bloqueos y conflictos sociales que han obligado a desplegar operativos extraordinarios de movilidad y seguridad. Además, el Estadio Azteca llegó al torneo en medio de controversias relacionadas con su remodelación y con litigios entre propietarios de palcos y administradores del inmueble.

Monterrey, por su parte, ha enfrentado cuestionamientos por obras de movilidad e infraestructura que continuaban desarrollándose a pocos días del inicio del Mundial, particularmente en materia de transporte y conectividad urbana.

La diferencia es clara.

Mientras otras sedes han tenido que concentrar esfuerzos en resolver pendientes, Guadalajara puede enfocarse en ofrecer la mejor experiencia posible a visitantes, selecciones, patrocinadores y aficionados.

Por todo ello, Jalisco tiene argumentos para aspirar a convertirse en la mejor sede mexicana del Mundial 2026. Cuenta con infraestructura concluida, una conexión moderna entre aeropuerto y ciudad, vialidades renovadas, uno de los mejores estadios del continente, instalaciones deportivas de nivel internacional, una oferta turística única y una identidad cultural reconocida en todo el planeta.

Guadalajara y Jalisco, son la mejor sede el Mundial

Más que una sede de partidos, Guadalajara y Jalisco se perfilan como el lugar donde el mundo podrá conocer una de las mejores versiones de México.