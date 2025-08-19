Cancún será sede del Tercer Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul

Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul

El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) alista el Tercer Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul, que se celebrará del 20 al 22 de agosto en la Universidad Anáhuac Cancún, que contará con la participación de representantes de Noruega, Estados Unidos, Australia, Países Bajos y Francia.

El encuentro busca fortalecer las políticas públicas, la inversión, la reconversión industrial y la conservación ecológica con un enfoque sostenible, apoyado en innovación y nuevas tecnologías.

Participarán autoridades federales y estatales, académicos, organizaciones civiles, iniciativa privada e instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Durante tres días, especialistas compartirán experiencias en conferencias magistrales, foros, talleres y conversatorios. Entre los temas estratégicos destacan:

Pesca y acuacultura sostenibles

Conservación y restauración ecológica y de línea de costa

Establecimiento y fortalecimiento de relaciones de colaboración

Turismo sostenible basado en el océano

Economía circular y financiamiento azul

Soberanía y seguridad alimentaria

Integración de una red global de cooperación

El IMIPAS explicó que la economía azul es un concepto que busca aprovechar el potencial económico de los mares sin comprometer su capacidad de regeneración, asegurando al mismo tiempo los servicios ecosistémicos que proporcionan. Entre ellos, la regulación del clima, la provisión de alimentos y oportunidades económicas para millones de personas.

El IMIPAS hizo un llamado a gobiernos, empresas, instituciones y usuarios a sumarse al foro, que representa que una oportunidad para dialogar y generar soluciones sostenibles por el bienestar de la sociedad.