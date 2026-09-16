¿Monte de Piedad y Montepío? Qué las hace diferentes y cuál es mejor durante la huelga Personas hacen filas en una sucursal del Nacional Monte de Piedad para desprenderse de algún objeto de valor que les permita afrontar la cuesta de enero. (Moisés Pablo Nava)

El Nacional Monte de Piedad cumplirá un año de huelga el 1 de octubre y, ante la incertidumbre de cuándo acabará, los usuarios han empezado a checar otras opciones de empeño y refrendo como el Montepío Luz Saviñón. Ambas casas de empeño cuentan con una larga historia en México.

Por lo que, aquí te decimos cuáles son las principales diferencias entre las casas de empeño.

¿Es lo mismo Monte de Piedad que Montepío? La diferencia clave entre ambas instituciones

Ambas casas de empeño, el Nacional Monte de Piedad y Montepío Luz Saviñón, son Instituciones de Asistencia Privada (IAP). Sin embargo, sus esquemas de cobros de intereses pueden variar.

Una de las principales diferencias es que el Nacional Monte de Piedad tiene una mayor cobertura con más de 300 sucursales en todo el país, mientras que el Montepío Luz Saviñón solo cuenta con alrededor de 230 sucursales funcionando y solo se encuentran en Michoacán, Guanajuato, Puebla, Mérida y la Ciudad de México.

Por otro lado, el Monte de Piedad maneja tasas mensuales de interés entre el 3% hasta el 4.5% (dependiendo de la prenda) y un CAT promedio de alrededor del 68% al 69% en empeños clásicos.

Montepío Luz Saviñón maneja tasas y costos más elevados que se reflejan en un CAT de alrededor de 120%; sin embargo, sigue siendo una tasa de interés menor que la de algunas casas comerciales y tiene flexibilidad en refrendos.

Cabe aclarar que, debido a la huelga, el Nacional Monte de Piedad no recibe nuevos empeños.

¿Qué se puede empeñar en Montepío Luz Saviñón?

La casa de empeño, Montepío Luz Saviñón, mantiene distintos tipos de empeño para las necesidades de los usuarios. Cada uno está sujeto a valuación y políticas vigentes.

Empeño de joyas.

Empeños de relojes.

Empeño de celulares.

Empeño de computadoras.

Empeño de motos

Empeño de autos

¿Cómo refrendar o pagar tu empeño en línea si la sucursal está en huelga?

Mientras se mantiene la huelga del Nacional Monte de Piedad, se ha informado que los préstamos y pagos de los empeños deben seguir cubriéndose con normalidad, aunque la prenda no pueda ser recogida hasta que finalice la huelga.

Ante esto, Monte de Piedad ha habilitado distintas maneras para realizar los pagos:

Mi Monte App

Mi monte Web

BancaNet Banamex

Transferencia vía SPEI

El Monte de Piedad informó que absorberá las comisiones generadas por los pagos hechos en Oxxo y Banamex; a su vez, para los clientes que ya liquidaron su deuda, suspendió la comisión por custodia de prenda en lo que dura la huelga.