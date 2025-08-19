Ningún joven se quedará sin bachillerato: SEP garantiza acceso a todos en México

Con la estrategia presidencial, por primera vez en décadas, jóvenes de México tienen garantizado su derecho al bachillerato, señala Mario Delgado. — En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ningún estudiante se quedará sin escuela, ni estudios de bachillerato, afirmó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Adelantó que este martes serán conocidos los resultados del proceso de asignación, este año el 95 por ciento de los más de 270 mil aspirantes quedó en alguna de sus tres primeras opciones.

“Con la estrategia de la presidenta de México, absolutamente nadie se quedará sin escuela ni estudios de bachillerato”, luego de 29 años en los que el futuro de los jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México dependía de un examen para ingresar a la Educación Media Superior (EMS).

Explicó que con la implementación del nuevo modelo “Mi derecho, Mi Lugar”, impulsado por la presidenta Sheinbaum Pardo, todos los aspirantes tienen hoy un lugar garantizado.

También señaló que la SEP abrirá un registro extemporáneo para que “Nadie se quede sin escuela”, del 21 al 28 de agosto, para los aspirantes que no participaron en la convocatoria de febrero de 2025 o no obtuvieron un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y/o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para que tengan diferentes opciones educativas.

Añadió que los estudiantes contarán con nuevos planteles y programas educativos para los tiempos actuales, como animación digital, urbanismo, e-commerce, nanotecnología e inteligencia de negocios.

Para ello la SEP dispone de más de 37 mil nuevos espacios que amplían la oferta educativa para las juventudes.

Delgado Carrillo dijo que “Mi derecho, mi lugar” reemplazó el antiguo proceso de selección centrado en un examen único, “por un mecanismo democrático que garantiza el derecho a estudiar”.

Opinó que esto “combate los sesgos históricos que, bajo el esquema previo, favorecen a los hombres frente a las mujeres, a los estratos económicos altos y a los hogares con mayores antecedentes escolares familiares.

“Únicamente el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México mantuvieron el examen; en el caso de estas dos instituciones que conservaron el examen en 2025, el porcentaje de aspirantes no asignados disminuyó de manera considerable”, indicó.

Dijo que para las instituciones que dependen del Gobierno Federal, del Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, la asignación fue realizada conforme a las preferencias e intereses de cada aspirante, y disponibilidad de espacios en cada plantel.

El titular de la SEP manifestó que “Mi derecho, mi lugar” disminuyó la concentración de aspirantes en la UNAM y el IPN, y fortaleció la matrícula en opciones federales y estatales, para quitar presión a los planteles de mayor demanda.

